Die Erhöhung der Familienzulagen ist die erste Anpassung seit Inkrafttreten des Familienzulagengesetzes im Jahr 2009. Sie macht 7,1 Prozent aus. Die Familienzulagen sollen die Kosten von Eltern für den Unterhalt der Kinder teilweise ausgleichen. Der Bund legt für die in den Kantonen ausbezahlten Familienzulagen einen Mindestansatz pro Kind und Monat fest. (saw/sda)

Der Bundesrat hat die Renten von AHV und IV gemäss Mitteilung vom Mittwoch gemäss dem im AHV-Gesetz vorgeschriebenen Mischindex angepasst. Alle zwei Jahre muss geprüft werden, ob die Renten an die Teuerung und die Entwicklung der Löhne angepasst werden müssen.

Gute Nachrichten für Rentner und Familien: Ab 2025 steigen die Renten von AHV und IV um 2,9 Prozent. Der Bundesrat hebt die Minimalrente um 35 auf 1260 Franken an. Die Kinderzulage steigt von 200 auf 215 Franken, die Ausbildungszulage von 250 auf 268 Franken pro Monat.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Polizei findet tote Frau in Zürcher Wohnung – Tatverdächtiger festgenommen

Telegram geht es an den Kragen – und nicht nur die Russen sind zu Recht im Panikmodus

Mbabu vor Wechsel nach Dänemark +++ Tah will Leverkusen unbedingt verlassen

Weil Papier alle nervt: Capri-Sun soll in der Schweiz wieder ein Plastikröhrli bekommen

Polizeieinsatz am Leutschenbach in Zürich

Strom in mehreren Berner Stadtteilen rund eine Stunde ausgefallen

In mehreren Stadtteilen von Bern ist am Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen. Der Unterbruch dauerte etwa eine Stunde. Kurz nach 13 Uhr waren die Kunden des Stadtberner Energieversorgers Energie Wasser Bern (EWB) wieder am Netz.