Mehr als 1000 Mitglieder des Pilotenverbandes Aeropers haben einen offenen Brief an die Swiss-Geschäftsleitung unterzeichnet. Bild: KEYSTONE

Streit um neuen Gesamtarbeitsvertrag: Piloten erhöhen Druck auf Swiss

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Im Streit um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag erhöhen die Swiss-Piloten den Druck auf die Airline. Mehr als 1000 Mitglieder des Pilotenverbandes Aeropers haben einen offenen Brief an die Geschäftsleitung unterzeichnet.

Die Verhandlungen über einen neuen Cockpit-GAV laufen seit April, teilte Aeropers am Freitag mit. Der Verband fordert unter anderem eine bessere Planbarkeit der Freizeit, eine geringere Arbeitsbelastung und eine marktgerechte Vergütung. «Die Unterschriften zeigen den Zusammenhalt im Korps und signalisieren gleichzeitig den akuten Handlungsbedarf», lässt sich Aeropers-Sprecher Thomas Steffen in der Mitteilung zitieren.

Swiss-CEO Jens Fehlinger zeigt in einem internen Schreiben an die Pilotinnen und Piloten Verständnis für die Anliegen. «Wir kennen eure Themen. Und viele davon sind auch unsere», heisst es in dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt.

Die Swiss arbeite bereits seit Längerem gemeinsam mit Aeropers an neuen Arbeitsmodellen und verhandle seit rund einem halben Jahr intensiv über die genannten Themen. Ziel bleibe ein gemeinsam ausgehandelter GAV, der den Piloten spürbare Verbesserungen bringe und zugleich langfristig für die Airline funktioniere.

Fehlinger verweist dabei auch auf den wirtschaftlichen Druck und die Kostenentwicklung. Bei einem neuen GAV müssten sowohl die Bedürfnisse der Piloten als auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Swiss berücksichtigt werden. Zugleich drängt der CEO auf Fortschritte: «Uns läuft die Zeit davon.»

Aeropers hatte zuvor erklärt, die hohe Arbeitsbelastung und mangelnde Planbarkeit machten den Pilotinnen und Piloten zu schaffen. Der Verband verwies zudem auf Pilotenmangel sowie auf Flüge, die an Wetlease-Partner ausgelagert oder gestrichen würden. (sda/awp)