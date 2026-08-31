Laut Daten des Bundes: Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern wird kleiner

Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern ist in der Schweiz kleiner geworden – bleibt aber deutlich. Laut neuen Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) verdienen Frauen noch immer 15,7 Prozent weniger als Männer.

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Die am Montag veröffentlichte Auswertungen der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung des BFS beziehen sich auf das Jahr 2024. Die Lohndifferenz ist damit seit 2018 kontinuierlich gesunken: Damals betrug sie 19,0 Prozent, 2020 waren es 18,0 Prozent und 2022 noch 16,2 Prozent.

Der Gender Pay Gap wird laut den Daten des Bundes kleiner. (Symbolbild) Bild: EPA

Ein Teil der Lohnunterschiede lässt sich laut BFS durch Faktoren wie das Bildungsniveau, die Anzahl Dienstjahre oder eine Kaderfunktion erklären. Frauen und Männer sind zudem unterschiedlich auf Branchen und Berufe verteilt.

Auch wenn solche Merkmale berücksichtigt werden, bleibt jedoch ein Teil der Lohndifferenz bestehen. Dieser sogenannte unerklärte Lohnunterschied lag 2024 bei 6,5 Prozent. Das entspricht durchschnittlich 640 Franken brutto pro Monat. 2022 waren es noch 7,0 Prozent beziehungsweise 657 Franken. (sda)