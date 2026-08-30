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DJs aus Aarau trauern um ihre getötete Freundin nach Schiesserei an Rave

Les DJ&amp;#039;s Tekabo et Pencil ont joué à la fin de la rave d&amp;#039;Aarau.
Die DJs Tekabo und Pencil legten zum Abschluss der Rave-Party in Aarau auf. Sie würdigten das Opfer.

«Dieses Lächeln werde ich nie vergessen»: DJs aus Aarau trauern um ihre getötete Freundin

Die Schiesserei in Aarau ereignete sich, als die Partygäste das Gelände verliessen. Die beiden Schweizer DJs, die den Rave abschlossen, haben sich in den sozialen Medien geäussert.
30.08.2026, 13:5230.08.2026, 13:52

Nach der Schiesserei in Aarau in der Nacht auf Sonntag hat die Polizei mindestens ein Todesopfer bestätigt. Es handelt sich um eine 22-jährige Frau, die noch vor Ort ihren Verletzungen erlag.

1 Tote und 5 Verletzte nach Schüssen an Aarauer Rave – das musst du wissen
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Gegen 2.30 Uhr wurde die Feier damit zum Albtraum, als der Aarau Rave vol.7 zu Ende ging.

Auf der Pferderennbahn im Schachen schien zuvor noch ausgelassene Stimmung geherrscht zu haben. Die Schweizer DJs Pekibo und Pencil beendeten den Abend gemeinsam.

Am Sonntagmorgen äusserte sich Tekibo in den sozialen Medien. Er erklärte, zahlreiche Nachrichten erhalten zu haben. Zudem richtete er Worte an das Opfer, das er kannte.

Tekibo s&amp;#039;exprime après la fusillade d&amp;#039;Aarau
«Leute, an alle, die mich fragen, ob es mir gut geht!

Was beim Rave in Aarau passiert ist, ist absolut erschütternd und etwas, das in unserer Szene niemals passieren dürfte! Techno und Raves sollen Orte der Freiheit und Sicherheit sein und niemals Orte, an denen so etwas passiert.

Ich versuche noch immer zu begreifen, was geschehen ist, denn ich habe eine wichtige Freundin verloren und finde keine Worte … Ich werde mich für einige Zeit von allem zurückziehen, um das Geschehene zu verarbeiten.

Ruhe in Frieden, M 😔💔»

Auch Pencil veröffentlichte einen Text. Er schrieb, eine enge Freundin verloren zu haben und sich nun zurückziehen zu müssen.

DJ Pencil réagit à la tuerie d&amp;#039;Aarau
«Hallo,

was gestern Abend in Aarau passiert ist, war der schlimmste Albtraum überhaupt. Alles geschah direkt nach unserem Set und ich finde keine Worte. Diese wenigen Minuten waren absolut beängstigend.

Meine Gedanken sind bei allen Opfern.

Es bricht mir das Herz, einen Menschen verloren zu haben, der mir nahestand. Ich werde dieses Lächeln nie vergessen.

Ich sende all meine Liebe und Unterstützung an alle, die Zeit brauchen, um das Geschehene zu verarbeiten.

Passt auf euch auf.»

Nach der Tragödie sind noch viele Fragen offen – insbesondere zur Identität des oder der Schützen und zu ihren Motiven. (joe)

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Am Aarauer Rave sind in der Nacht auf Sonntag, 30. August 2026, Schüsse gefallen.
quelle: keystone / michael buholzer
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