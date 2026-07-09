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Schweizer Stellenmarkt tritt auf der Stelle

Beat Duerler, Praesident Swiss Logistics links,spricht mit Bundesrat Beat Jans, rechts, bei einem Besuch des Ausbildungszentrum der Swiss Logistics anlaesslich einer Praesentation der &quot;Kooperatio ...
Gegenüber dem Vorquartal sank die Zahl der ausgeschriebenen Stellen um 2,4 Prozent.Bild: keystone

Schweizer Stellenmarkt tritt auf der Stelle

09.07.2026, 06:5809.07.2026, 06:58

Der Schweizer Stellenmarkt kam im zweiten Quartal 2026 nicht auf Touren. Gegenüber dem Vorquartal sank die Zahl der ausgeschriebenen Stellen um 2,4 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresquartal blieb sie mit einem Minus von 0,2 Prozent nahezu stabil, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Swiss Job Market Index von Adecco und des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich hervorgeht.

Je nach Berufsgruppe zeigt sich allerdings ein uneinheitliches Bild. Mehr Ausschreibungen gab es im Vorjahresvergleich in Gesundheitsberufen (+17 Prozent), im Handwerk und in der Industrie (+12 Prozent), bei Büroberufen (+9 Prozent) sowie in der Informatik (+6 Prozent).

Rückläufig war die Nachfrage dagegen in naturwissenschaftlichen Berufen (-18 Prozent) sowie bei kaufmännischen (-13 Prozent) und wirtschaftswissenschaftlichen Berufen (-10 Prozent). Adecco führt die insgesamt verhaltene Entwicklung auf die gedämpften Konjunkturaussichten und die anhaltende Unsicherheit zurück. Gleichzeitig bleibe der Fachkräftebedarf in Bereichen wie Gesundheit, Bau und Industrie hoch. (sda/awp)

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