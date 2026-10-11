Die F-35-Jets können weniger, als versprochen wurde, und müssen nachgerüstet werden. Bild: keystone

Das finnische Beispiel zeigt: Der F-35 könnte noch teurer werden

Finnland hat die ersten F-35-Jets erhalten – und wird sie bald teuer nachrüsten müssen. Dieses Szenario droht auch der Schweiz.

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Anfang Oktober hat die finnische Luftwaffe die ersten der insgesamt 64 bestellten F-35-Kampfjets aus den USA erhalten. Die Maschinen wurden feierlich auf dem Stützpunkt Rovaniemi empfangen. Die Freude der Finnen, die eine gut 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland teilen und das milliardenschwere Rüstungsprogramm an sich unterstützen, wurde jedoch schnell getrübt: Die Flieger könnten weniger, als die USA versprochen haben, berichtet die NZZ am Sonntag.

Den Finger in die Wunde gelegt hatte die finnische Zeitung Helsingin Sanomat. Das Blatt konnte in einer grossen Recherche zeigen, dass die US-Jets weniger können, als bei der Bestellung vereinbart worden war.

«Block vier» macht Probleme

Der Grund für die ärgerliche Diskrepanz zwischen bestellter und gelieferter Performance liegt darin, dass die USA das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug laufend weiterentwickeln. Das grösste und bisher ehrgeizigste Erneuerungspaket, das unter anderem bessere Sensoren und Radarsysteme sowie neue Möglichkeiten der elektronischen Kriegsführung umfasse, sei der sogenannte «Block vier», berichtet die NZZ. Bis zu 80 zusätzliche Funktionen sollten es laut Versprechungen des Herstellers Lockheed Martin sein. Dieses Upgrade sollte bis 2026 einsatzbereit sein.

Daraus wird nichts: Das Upgrade hinkt Jahre hinter dem Zeitplan hinterher; derzeit sieht es so aus, dass ein «stark abgespecktes Paket», wie die NZZ schreibt, bis 2031 fertig sein soll. Das ist erst nach der Auslieferung der Maschinen. Gemäss «Helsingin Sanomat» muss Finnland dafür einen hohen Preis bezahlen: «Die Luftwaffe muss einen erheblichen Teil der fehlenden Funktionen später selbst und auf eigene Kosten installieren.»

Mehrkosten auch für die Schweiz

Die Schweiz, die ursprünglich 36 der Hightech-Maschinen bestellt hat, steht vor dem selben Problem. Dabei hatte es 2022 noch anders getönt – so hatte der damalige Projektleiter Darko Savic in der Sicherheitskommission des Nationalrats behauptet: «Block 4 ist die Version, die wir ausgeliefert erhalten. Das ist auch die Version, die mit dem Festpreis verbunden ist. Da kommen keine weiteren Kosten auf uns zu.»

Die Schweizer Jets werden entgegen dieser Aussage aufgrund der amerikanischen Verspätung mit einer abgespeckten Version der neusten Technologie ausgeliefert. Und dies höchstwahrscheinlich zu einem höheren Preis. Den «Festpreis» gab es ohnehin nie.

Gegenüber der NZZ bestätigt das Bundesamt für Rüstung Armasuisse, dass die neuen Jets bei der Auslieferung noch nicht über alle neuen Funktionen verfügen. Die Jets würden in der zum «Auslieferungszeitpunkt aktuellen Block-4-Konfiguration» geliefert. Zudem würden einzelne zusätzliche Block-4-Fähigkeiten aufgrund von Verzögerungen im amerikanischen F-35-Programm schrittweise eingeführt.

Die dadurch notwendige Nachrüstung – ohne die der Jet später gar nicht sämtliche Funktionen nutzen kann – wird viel Geld kosten. Da der Bund nämlich die Kosten für grössere Nachrüstungen nicht in die Betriebs- und Lebenswegkosten des F-35 eingepreist hat, werden für solche Aktualisierungen zusätzliche Mittel fliessen müssen. Diese werden dem Parlament laut Armasuisse mit zukünftigen Armeebotschaften vorgelegt.

Verursacht Mehrkosten: Das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug F-35. Bild: Getty Images Europe

Wie hoch die Mehrkosten genau ausfallen werden, weiss derzeit niemand. Das erste grosse technische Upgrade der neuen Flotte ist jedenfalls schon in den 2030er-Jahren geplant. Dann werden die Turbinen modernisiert, damit sie genügend Strom für die zusätzlichen elektronischen Funktionen liefern können, wie die NZZ schreibt. Auch mit diesem Upgrade liegen die USA jahrelang hinter dem Zeitplan zurück. «Das Upgrade ist noch in Entwicklung. Weshalb noch keine genauen Kostenangaben gemacht werden können», teilte Armasuisse der NZZ mit.

Umfassende Software-Updates

Nicht nur technische Änderungen an den Jets selber sind notwendig. Hinzu kommen auch umfassende Software-Updates. Armasuisse versichert jedoch, solche Updates seien durch die Unterhaltsverträge mit den USA sichergestellt: «Für deren Einführung entstehen keine zusätzlichen Kosten ausserhalb dieser Verträge.» Gleichwohl bedeutet das nicht, dass deshalb für die Schweiz keine Kosten für diese Updates anfallen werden – die Amerikaner werden sie der Schweiz in den zukünftigen Servicepaketen verrechnen. (dhr)