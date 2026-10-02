Eine F-35 in Payerne FR. Bild: keystone

Grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung lehnt Kauf des F-35-Kampfjets ab

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Eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung lehnt den Kauf des F-35-Kampfjets ab. Laut einer Umfrage sind 65 Prozent dagegen und 28 Prozent dafür. Hintergrund sind Mängel bei den Vertragsverhandlungen, die ein Bericht aufgedeckt hatte.

44 Prozent der Befragten sind klar gegen die Anschaffung der F-35-Kampfjets und 21 Prozent eher dagegen, wie eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Forschungsinstituts Leewas im Auftrag von 20 Minuten und Tamedia zeigt. Lediglich 14 Prozent sprechen sich klar dafür aus, weitere 14 Prozent sind eher dafür.

Dabei ist die Ablehnung im links-grünen Lager am stärksten. Bei den Sympathisanten der SP sind 83 Prozent gegen den Kauf, bei jenen der Grünen sind es 80 Prozent. Am meisten Zuspruch erhält das Geschäft bei den Anhängern der FDP, wo 43 Prozent dafür sind, aber auch dort überwiegt die Skepsis. Bei der SVP sind 59 Prozent gegen den Kauf, bei der Mitte 58 Prozent.

Die Ablehnung überwiegt über alle Altersgruppen hinweg. Am grössten ist sie allerdings in der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen mit 67 Prozent. Bei den über 65-Jährigen ist die Skepsis mit 63 Prozent am geringsten und der Zuspruch mit 33 Prozent am höchsten.

Kein Geschlechtergraben

Zwischen Männern und Frauen gibt es nur geringe Unterschiede. Zwar sind Männer mit 34 Prozent Zustimmung dem Kauf gegenüber positiver eingestellt als Frauen mit 23 Prozent. Der Anteil der klaren Gegnerinnen und Gegner ist bei beiden Geschlechtern mit 44 Prozent aber identisch.

Keine signifikanten Unterschiede zeigt die Umfrage auch bezüglich des Siedlungstyps. Sowohl in Städten (65 Prozent) als auch in Agglomerationen (63 Prozent) und auf dem Land (65 Prozent) ist eine klare Mehrheit gegen die Anschaffung. Auch der Bildungsabschluss hat kaum einen Einfluss auf die Haltung.

Die Umfrage wurde vom 24. bis 27. September 2026 durchgeführt. Die Resultate basieren auf 10'858 modellierten Antworten. Der statistische Fehlerbereich liegt bei 2,5 Prozentpunkten. Die Frage lautete, ob die Schweiz am Kauf festhalten solle, nachdem ein Bericht der Geschäftsprüfungskommission Mängel bei den Verhandlungen und das Fehlen eines Fixpreises aufgezeigt hatte. (sda)