Wenn du im F-35-Quiz nicht 5 Punkte holst, rettet dich nur noch der Schleudersitz

Der Bundesrat will 36 F-35-Kampfjets kaufen. Doch dagegen wurde am Dienstag eine Initiative eingereicht. Damit steht möglicherweise bald wieder eine Kampfjet-Abstimmung ins Haus. Dann wird auch deine Meinung gefragt sein, falls du stimmberechtigt bist. Doch was weisst du überhaupt über die F-35? Beweise dein Wissen im Quiz!