Schweres Unglück bei der Schweizer Armee: Vier bewusstlose Soldaten in Panzer gefunden

Im Wallis ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem schweren Unglück gekommen. In einem Panzer am Simplonpass wurden vier bewusstlose Soldaten aufgefunden, wie der Tages Anzeiger berichtet.

Gemäss der Zeitung mussten drei Soldaten an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden, befinden sich aber offenbar ausser Lebensgefahr. Sie hätten ersten Erkenntnissen zu Folge im Panzer geschlafen, den Motor laufen gelassen und schwere Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten.

Eine Person war gemäss Tages Anzeiger noch ansprechbar. Alle Soldaten wurden mit Helikoptern der Rega ins Spital geflogen. Der Unfall passierte im Zuge einer Übung: Drei Rekruten mussten zusammen mit einem Wachtmeister die Nacht im Panzer am Simplonpass verbringen.

Die Armee bestätigt den Vorfall. (cma)

