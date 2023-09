Super Puma der Armee bei Training für Flugschau in Frankreich beschädigt

Bei einem Training für eine Flugschau im französischen Roanne ist ein Helikopter der Schweizer Armee beschädigt worden. Der Super Puma wich bei der Einzelfigur «Screwdriver Down» von der beabsichtigten Fluglage ab und wurde dabei beschädigt. In der Folge konnten die beiden Piloten den Fehler korrigieren und sicher landen. Verletzt wurde beim Vorfall niemand.

Ein Super Puma der Schweizer Armee (Symbolbild) Bild: keystone

Wie die Armee schreibt, deuten erste Kontrollen auf grosse Schäden am Helikopter hin. Die geplante Vorführung des Super Pumas am Sonntag wurde deswegen gestrichen. Stattdessen wird der Helikopter nun für den Rücktransport in die Schweiz vorbereitet. Die Höhe des Schadens lasse sich derzeit noch nicht beziffern, schreibt die Armee. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet. (dab)