Armee-Helikopter kollidiert vor Landung in Alpnach OW mit Gelände

Nach einem Ausbildungseinsatz zugunsten der Kantonspolizei Graubünden befanden sich die beiden Piloten alleine auf dem Rückflug nach Alpnach, wie die Armee am Mittwochabend mitteilte. Bei der Landung gegen 19.30 Uhr kollidierte der Helikopter des Typs EC635 demnach kurz vor dem Aufsetzen aus noch ungeklärten Gründen mit dem Gelände. Den Vorfall untersucht nun die Militärjustiz. (dab/sda)

So sieht der Helikopter des Typs EC635 aus (Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

Vor der Landung auf dem Flugplatz Alpnach in Obwalden ist ein Armee-Helikopter am Mittwochabend mit dem Gelände kollidiert. Dabei wurde er beschädigt. Die beiden Piloten konnten selbständig aussteigen und wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

