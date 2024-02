In den nächsten Jahren würden zahlreiche Systeme von Bodentruppen ans Ende ihrer Nutzungsdauer kommen, so Süssli weiter. Wenn diese nicht bald finanziert werden können, würden Fähigkeitslücken entstehen. Würden die nicht behoben, werde die Schweizer Armee bereits in den 20er-Jahren über keine Artillerie mehr verfügen.