Will er das Departement wechseln? Martin Pfister hat im VBS einen schweren Stand. Bild: keystone

Keine Lust mehr auf das VBS? Auch Martin Pfister soll sich Wechsel überlegen

Im Zuge des Rücktritts von Guy Parmelin könnte es zu mehreren Rochaden im Bundesrat kommen: Nun liebäugelt nicht mehr nur Justizminister Beat Jans mit einem Departementswechsel, sondern auch sein VBS-Kollege Martin Pfister soll sich Gedanken machen.

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Martin Pfister ist erst seit knapp eineinhalb Jahren im Amt als Verteidigungsminister. Doch im Zuge des Parmelin-Rücktritts soll er sich nun überlegen, einen Wechsel des Departements anzustreben. Das berichtet der CH-Media-Titel Schweiz heute. Laut einer Person aus dem Umfeld Pfisters soll sich der Zuger entsprechende Gedanken machen. Zudem legen Pfister mehrere Mitte-Politiker im Interesse der Partei eine Rochade nahe, wie diese anonym gegenüber dem Nachrichtenportal sagen.

Für Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin sind diese Anregungen nicht abwegig:

«Bei einer Vakanz ist es normal, dass man sich Gedanken macht und sich fragt: Stimmt es für mich noch in diesem Departement?»

Pfister mache aber einen «hervorragenden Job» in seinem Departement und sie wisse nicht, ob es überhaupt jemanden im jetzigen Bundesrat oder ein potenzielles neues SVP-Mitglied gäbe, der oder die die Arbeit im VBS besser erledigen könne.

Für Yvonne Bürgin ist es plausibel, dass sich Martin Pfister einen Wechsel überlegt. Bild: keystone

Pfister erhält für seine bisherige Arbeit im VBS nach der im Nachhinein, unter anderem wegen des F-35-Debakels, wenig ruhmreichen Amtszeit Viola Amherds zumeist gute Noten. Doch er hat einen schweren Stand. Viele Aufrüstungsprojekte, die angesichts der geopolitischen Lage dringlich wären, werden vom Parlament wegen Uneinigkeiten bei der Finanzierung regelmässig ausgebremst. Auch die Nachwirkungen des Fixpreis-Desasters um den F-35 muss Pfister tragen.

Ein Wechsel von Pfister käme aber trotz aller Schwierigkeiten überraschend. Der Zuger hatte als Bundesratskandidat angekündigt, dass er seine Aufgabe längerfristig übernehmen wolle, es brauche ein «gewisses Commitment» dafür. Er sehe sich für mindestens zwei Legislaturen im Verteidigungsdepartement, so Pfister damals bei einer Medienkonferenz.

Neben Pfister gibt es im Zuge der Parmelin-Nachfolge insbesondere um SP-Bundesrat Beat Jans Wechselspekulationen. Jans soll sein Justizdepartement (EJPD) gerne abgeben und womöglich ins Wirtschaftsdepartement wechseln wollen. Er wäre dort der erste sozialdemokratische Bundesrat überhaupt, was bei den Bürgerlichen für wenig Begeisterung sorgt.

Die SVP hat indes offensiv angekündigt, dass der oder die Nachfolgerin von Guy Parmelin entweder im VBS oder dem EJPD Verantwortung übernehmen soll. Die beiden Departemente hätten die grössten Zukunftsprobleme und im Falle von Jans ein Führungsdefizit. Man rechne damit, dass am ehesten eines dieser beiden Departemente frei werde.

(con)