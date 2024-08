Schweiz geht militärische Kooperation mit Luxemburg ein

Die Schweizer Armee soll mit dem luxemburgischen Militär in Ausbildungs- und Übungssachen kooperieren. Der Bundesrat hat ein entsprechendes Abkommen über die bilaterale Zusammenarbeit mit Luxemburg genehmigt.

Soldaten der Schweizer Armee. Bild: KEYSTONE

Luxemburg verfüge besonders in den Bereichen der Cyberabwehr und der Nutzung des Weltraums über fortschrittliche Fähigkeiten, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Im Gegenzug könne Luxemburg Ausbildungsangebote in der Schweiz nutzen, beispielsweise der Cyber-Lehrgang der Schweizer Armee.

Als Gründe für eine solche Kooperation nennt der Bundesrat Faktoren wie der technologische Fortschritt, die begrenzten eigenen Ressourcen, der Austausch von Erfahrungen sowie die Überprüfung des eigenen Ausbildungsstandes. Zudem spiele für Luxemburg als Kleinstaat das Thema der Interoperabilität mit Partnerstaaten eine wichtige Rolle.

Die Schweiz verfügt bereits mit einer Reihe anderer Staaten über entsprechende Abkommen für die militärische Ausbildung. Laut Communiqué sind diese Abkommen konform mit der Neutralität und können von der Schweiz jederzeit gekündigt werden. (saw/sda)