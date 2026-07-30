Armee-Blindgänger in Locarno TI gefunden

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In Locarno TI ist am Donnerstag eine nicht explodierte Handgranate gefunden worden. Ein Tourist hatte die Übungshandgranate 85 der Schweizer Armee im Lago Maggiore gefunden und ans Ufer des Parco della Pace gebracht. Dort untersuchte die Sprengstoffgruppe der Tessiner Kantonspolizei den Blindgänger.

Der betroffene Bereich wurde abgesperrt. bild: zvg

Die Handgranate wurde an einen sicheren Ort gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Dort soll sie vernichtet werden.

In einem Hinweis warnt die Tessiner Kantonspolizei davor, Geschosse zu berühren, da sie Explosionen auslösen könnten. Ausserdem wird geraten, die Fundstelle zu markieren und unverzüglich die Polizei zu verständigen. (hkl/sda)