freundlich35°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Armee-Blindgänger in Locarno TI gefunden

Armee-Blindgänger in Locarno TI gefunden

30.07.2026, 17:5530.07.2026, 17:55

In Locarno TI ist am Donnerstag eine nicht explodierte Handgranate gefunden worden. Ein Tourist hatte die Übungshandgranate 85 der Schweizer Armee im Lago Maggiore gefunden und ans Ufer des Parco della Pace gebracht. Dort untersuchte die Sprengstoffgruppe der Tessiner Kantonspolizei den Blindgänger.

Der betroffene Bereich wurde abgesperrt.
Der betroffene Bereich wurde abgesperrt.bild: zvg

Die Handgranate wurde an einen sicheren Ort gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Dort soll sie vernichtet werden.

In einem Hinweis warnt die Tessiner Kantonspolizei davor, Geschosse zu berühren, da sie Explosionen auslösen könnten. Ausserdem wird geraten, die Fundstelle zu markieren und unverzüglich die Polizei zu verständigen. (hkl/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Mädchen wird in Kreuzlingen TG von Auto angefahren und verletzt
Eine 40-jährige Frau hat am Donnerstag in Kreuzlingen mit ihrem Auto während des Einparkierens ein Kind angefahren. Die achtjährige wurde gemäss der Polizei mittelschwer verletzt. Die Rega flog das Mädchen in ein Spital.
Zur Story