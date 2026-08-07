Sieben Kilometer Rückreise-Stau vor dem Gotthard

Mehr «Schweiz»

Die Blechlawine steht diesmal auf der anderen Seite des Gotthards. (Archivbild) Bild: keystone

Der Rückreiseverkehr Richtung Norden hat bereits am Freitag zu einem langen Stau vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels geführt. Kurz vor 17 Uhr stauten sich die Fahrzeuge in der Leventina auf einer Länge von zehn Kilometern.

Reisende brauchten damit für den Abschnitt der Autobahn A2 zwischen Faido und Airolo im Tessin bis zu 1 Stunde und 40 Minuten länger als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf seiner Website schrieb.

Im Laufe des Abends nahm die Staulänge auf der Südseite des Gotthard-Strassentunnels zwar ab, aber nur langsam. Gegen 20 Uhr mass die Blechlawine auf Tessiner Seite noch sieben Kilometer – mit einer geschätzten Wartezeit von 1 Stunde und 10 Minuten. (sda)