Der Sechseläutenplatz ist voll – die Love Mobiles sind gestartet
Das Wichtigste in Kürze
- Am Samstag, 8. August 2026, wird rund um das Zürcher Seebecken wieder getanzt und gefeiert – die Street Parade steht an.
- Ab 13 Uhr startet die Musik auf den neun Stages, ab 14 Uhr startet der Umzug der 30 Love Mobiles vom Utoquai am Bellevue vorbei bis zum Hafendamm Enge.
- Auch dieses Jahr werden wieder Hunderttausende Raverinnen und Raver ewartet, wenn die 33. Ausgabe der Street Parade über die Bühne geht.
- Alle News und die besten Bilder und Impressionen live hier im Ticker.
Liebe auf Rädern
Hier rollen die Love Mobiles
Stimmung: Läuft!
Die Love Mobiles sind unterwegs
Damit sich die Feiernden abkühlen können, wurden entlang der Route wieder zwei Riesenduschen aufgebaut. (sda)
Alles im Blick
Die Street Parade ist bunt
Die Stadt ravt
Die Römer sind da
Und los geht's!
Polizei errichtet Verkehrssperren
Ein Schlumpf und ein Predator freuen sich auf die Streetparade
Superhelden warten auf ihren Einsatz
Tram-Unfall kurz vor offiziellem Start
Laura, Kristine und Nati feiern Premiere
Auch eine Idee: Die Penis-Haube
Sport und Streetparade – Laut ihm eine gute Mischung
Die Street Parade wird heiss
Einschränkungen im ÖV
Verkehrsmeldung: Aufgrund der Street Parade ist am Wochenende vom 8. und 9. August 2026 in der Zürcher Innenstadt mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Wir empfehlen dringend, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. https://t.co/N3UG1uc5LB pic.twitter.com/5Rf7vF8gxd— Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) August 5, 2026
Die Beautylicious Dancers sind bereit für ihren Tanzmarathon
Pascale feiert Street-Parade-Jubiläum
Beats auch auf den Booten
Die Lovemobiles kommen!
Aus Berlin angereist: Paul und Conradvon Yann LengacherOffiziell startet die Street Parade um 13 Uhr. Doch die ersten Techno-Fans sind schon auf den Beinen. Zum Beispiel Paul und Conrad. Die beiden sind heute Morgen aus Berlin angereist. Sie planen, durch die Nacht zu raven und am frühen Sonntag direkt den Rückflug zu nehmen. In Berlin ist die Techno-Szene riesig. Ob für Paul und Conrad die Street Parade noch etwas Besonderes ist? «Ja, absolut! Wir haben zwar ähnliche Anlässe, aber die sind längst nicht so gross.»
Erhöhte Alarmbereitschaft nach CSD-AnschlagDie Organisatoren rechnen auch bei der diesjährigen Ausgabe, der 33. Street Parade, mit gigantischen Dimensionen, wie sie im Vorfeld mitteilten. Das musikalische Treiben beginnt um 13 Uhr auf den neun festen Bühnen entlang der Route. Eine Stunde später setzt sich das erste der insgesamt 30 Love Mobiles in Bewegung. Die Street Parade zieht jeweils hunderttausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Letztes Jahr wurde die Besucherzahl auf 800'000 geschätzt.
Der Umzug führt auf einer zwei Kilometer langen Strecke vom Utoquai über das Bellevue bis zum Hafendamm Enge. Gegen 22 Uhr endet die Fahrt der Trucks, um Mitternacht verstummt die Musik schliesslich auch auf den fest installierten Plätzen.
Nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day sind die Sicherheitskräfte in Zürich an diesem Wochenende besonders wachsam. Die Zugänge zur Route werden an neuralgischen Punkten mit schweren Barrieren geschützt. Diese physischen Sperren sollen verhindern, dass Fahrzeuge ungehindert in die feiernde Menschenmenge fahren können. (sda)
Der grosse Rave startet baldGuten Morgen aus Zürich! Noch ist es in der Stadt eher ruhig, die ersten Raverinnen und Raver sind aber schon auf den Beinen. Das Wetter verspricht viel Sonne, in den nächsten Stunden strömen Tausende Menschen in die Stadt. Wann was wo läuft, erfährst du in diesem Artikel.
Du hast verpasst, dass heute der Bass durch Zürichs Strassen wummert und willst einfach nur noch weg? Hier gibt es ein paar Tipps, wie du der ganzen Hektik in wenigen Minuten entfliehen kannst.
Musikalisch bietet die Street Parade auch in diesem Jahr ein breites Spektrum elektronischer Musik. Mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler treten auf den Bühnen und Love Mobiles auf. Unter dem Motto «Together we move» wird das Zürcher Seebecken damit erneut zur riesigen Open-Air-Tanzfläche.
Neben Techno und House sind auch zahlreiche weitere Arten der elektronischen Musik vertreten. Die Love Mobiles sind bis gegen 22 Uhr unterwegs, auf den festen Bühnen läuft die Musik bis Mitternacht.
Auch hinter den Kulissen ist der Aufwand gross: Für den Grossanlass gelten umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen, unter anderem mit schweren Zufahrtssperren entlang der Route. Schutz und Rettung Zürich stellt zudem 400 zusätzliche Mitarbeitende bereit, während die SBB mit 20 Extrazügen für die An- und Abreise gerüstet ist. (ear)
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