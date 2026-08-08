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Die besten Bilder der Street Parade 2026 in Zürich im Liveticker

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Der Sechseläutenplatz ist voll – die Love Mobiles sind gestartet

Alle News und die besten Bilder und Impressionen der 33. Street Parade in Zürich.
08.08.2026, 09:5508.08.2026, 14:30

Das Wichtigste in Kürze

  • Am Samstag, 8. August 2026, wird rund um das Zürcher Seebecken wieder getanzt und gefeiert – die Street Parade steht an.
  • Ab 13 Uhr startet die Musik auf den neun Stages, ab 14 Uhr startet der Umzug der 30 Love Mobiles vom Utoquai am Bellevue vorbei bis zum Hafendamm Enge.
  • Auch dieses Jahr werden wieder Hunderttausende Raverinnen und Raver ewartet, wenn die 33. Ausgabe der Street Parade über die Bühne geht.
  • Alle News und die besten Bilder und Impressionen live hier im Ticker.
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Die besten Bilder der Street Parade 2026

Gutes Schuhwerk ist das A und O.
quelle: watson
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Liebe auf Rädern
von Yann Lengacher
Vor den Love Mobiles ist es nicht nur, laut sondern auch eng. Alles wie gehabt an der Street Parade.
Hier rollen die Love Mobiles
Ganz langsam bahnen sich die Love Mobiles ihren Weg durch die Massen, wie dieses Bild eines watson-Users beim Utoquai zeigt.

Stimmung: Läuft!
Zugegeben, die Kommunikation mit diesem Besucher war etwas schwierig. Die Stimmung scheint jedenfalls bestens zu sein.

Die Love Mobiles sind unterwegs
Um 14.00 Uhr haben sich die ersten Love Mobiles in Bewegung gesetzt. Der Umzug führt um das Zürcher Seebecken vom Utoquai zum Mythenquai. 30 Love Mobiles rollen dieses Jahr auf der rund zwei Kilometer langen Strecke.

Damit sich die Feiernden abkühlen können, wurden entlang der Route wieder zwei Riesenduschen aufgebaut. (sda)
Alles im Blick
Dieser bunte Vogel hat dank seiner Plateauschuhe immer alles im Überblick. Wir wollen nur hoffen, dass ihm nie etwas zu Boden fällt.

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Die Street Parade ist bunt
von Yann Lengacher
Bunt und laut. Das ist die Street Parade. Das ist auch dieses Freundesgrüppchen
Die Stadt ravt
Der Sechseläuteplatz ist mittlerweile voll. Und voll in Stimmung.
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Die Römer sind da
von Yann Lengacher
Partystimmung in der ganzen Stadt. Auch die beiden sind gut aufgelegt. Ob sie beim Raven wohl ans Römische Reich denken?
Und los geht's!
Die Bässe wummern, die 33. Street Parade ist gestartet!



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Polizei errichtet Verkehrssperren
von Yann Lengacher
Sicherheit muss sein: Die Polizei errichtet Sicherheitsschranken in der ganzen Stadt. Sie sollen einen Anschlag wie am Christopher Street Day (CSD) in Berlin verunmöglichen. Am Anlass vor einigen Tagen fuhr ein Attentäter mit einem Kleinbus in eine Menschenmenge.
Ein Schlumpf und ein Predator freuen sich auf die Streetparade
Superhelden warten auf ihren Einsatz
Allmählich wird Zürich immer bunter. Ein paar Superhelden haben es sich im Schatten gemütlich gemacht, bevor sie richtig loslegen.

Tram-Unfall kurz vor offiziellem Start
Um die Mittagszeit ist es laut 20 Minuten beim Limmatquai zu einem Unfall zwischen einem Tram und einem Anhänger gekommen. Die Markise des Anhängers hat demnach das Tram beschädigt, das eine Vollbremsung machen musste. Verletzt worden sei niemand, es mussten jedoch alle Passagiere aussteigen.
Laura, Kristine und Nati feiern Premiere
Während die Street Parade für manche zum Fixpunkt im Jahresprogramm geworden ist, kommen andere zum ersten Mal nach Zürich zum Raven. Laura, Kristine und Nati zum Beispiel. «Ich freue mich auf die Beats und einen geilen Tag mit meinen Mädels», sagt Kristine (in der Mitte).
Auch eine Idee: Die Penis-Haube
Auch watson ist schon unterwegs und hat diese beiden Franzosen getroffen. Was sie mit ihrem Kostüm sagen wollen? «We have big dicks.» Wer weiss, ob sie damit wirklich punkten werden.

Sport und Streetparade – Laut ihm eine gute Mischung
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Die Street Parade wird heiss
von Yann Lengacher
Beim Sechseläutenplatz suchen die Leute den Schatten, wohl bis die Street Parade offiziell beginnt. Der Himmel ist strahlend blau und auch heute steigt das Thermometer über 30 Grad.
Einschränkungen im ÖV
Denkt daran, dass der öffentliche Verkehr in der Zürcher Innenstadt demnächst lahmgelegt ist. Gemäss ZVV werden Tram- und Buslinien ab 12.30 Uhr bis am Sonntagmorgen 5 Uhr umgeleitet oder eingestellt. Auch die Schifffahrt auf der Limmat ist eingestellt. Im Online-Fahrplan erhaltet ihr alle aktuellen Informationen. Wer mit dem Auto in die Stadt will, hat es noch schwieriger, wie die Polizei schon im Voraus warnte.

Die Beautylicious Dancers sind bereit für ihren Tanzmarathon
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Pascale feiert Street-Parade-Jubiläum
von Yann Lengacher
Für Pascale ist es dieses Jahr der 30. Besuch an der Street Parade. Für jede Ausgabe bastelt die 57-Jährige ein neues Kostüm. Was sie immer wieder zurück bringt? «Die Leute. Es ist ein schönes Miteinander. Hier können alle sein, wie sie wollen und lieben, wen sie wollen.» Die Musik sei ja eigentlich nicht mehr so ihr Ding, gesteht sie.
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Beats auch auf den Booten
von Yann Lengacher
Auch zu Wasser läuft die Einstimmung auf das grosse Raven. Die Bootskapitäne haben die Boomboxen bereits angeschmissen und verteilen ihren Gästen fleissig Bier und Aperol Spritz.
Die Lovemobiles kommen!
Irgendwoher müssen ja auch die ganzen Trucks kommen, auf denen später getanzt und gefeiert wird. Zwei sind jedenfalls schon auf dem Weg nach Zürich.




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Aus Berlin angereist: Paul und Conrad
von Yann Lengacher
Offiziell startet die Street Parade um 13 Uhr. Doch die ersten Techno-Fans sind schon auf den Beinen. Zum Beispiel Paul und Conrad. Die beiden sind heute Morgen aus Berlin angereist. Sie planen, durch die Nacht zu raven und am frühen Sonntag direkt den Rückflug zu nehmen. In Berlin ist die Techno-Szene riesig. Ob für Paul und Conrad die Street Parade noch etwas Besonderes ist? «Ja, absolut! Wir haben zwar ähnliche Anlässe, aber die sind längst nicht so gross.»
Erhöhte Alarmbereitschaft nach CSD-Anschlag
Die Organisatoren rechnen auch bei der diesjährigen Ausgabe, der 33. Street Parade, mit gigantischen Dimensionen, wie sie im Vorfeld mitteilten. Das musikalische Treiben beginnt um 13 Uhr auf den neun festen Bühnen entlang der Route. Eine Stunde später setzt sich das erste der insgesamt 30 Love Mobiles in Bewegung. Die Street Parade zieht jeweils hunderttausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Letztes Jahr wurde die Besucherzahl auf 800'000 geschätzt.

Der Umzug führt auf einer zwei Kilometer langen Strecke vom Utoquai über das Bellevue bis zum Hafendamm Enge. Gegen 22 Uhr endet die Fahrt der Trucks, um Mitternacht verstummt die Musik schliesslich auch auf den fest installierten Plätzen.

Nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day sind die Sicherheitskräfte in Zürich an diesem Wochenende besonders wachsam. Die Zugänge zur Route werden an neuralgischen Punkten mit schweren Barrieren geschützt. Diese physischen Sperren sollen verhindern, dass Fahrzeuge ungehindert in die feiernde Menschenmenge fahren können. (sda)
Der grosse Rave startet bald
Guten Morgen aus Zürich! Noch ist es in der Stadt eher ruhig, die ersten Raverinnen und Raver sind aber schon auf den Beinen. Das Wetter verspricht viel Sonne, in den nächsten Stunden strömen Tausende Menschen in die Stadt. Wann was wo läuft, erfährst du in diesem Artikel.

Du hast verpasst, dass heute der Bass durch Zürichs Strassen wummert und willst einfach nur noch weg? Hier gibt es ein paar Tipps, wie du der ganzen Hektik in wenigen Minuten entfliehen kannst.

Musikalisch bietet die Street Parade auch in diesem Jahr ein breites Spektrum elektronischer Musik. Mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler treten auf den Bühnen und Love Mobiles auf. Unter dem Motto «Together we move» wird das Zürcher Seebecken damit erneut zur riesigen Open-Air-Tanzfläche.

Neben Techno und House sind auch zahlreiche weitere Arten der elektronischen Musik vertreten. Die Love Mobiles sind bis gegen 22 Uhr unterwegs, auf den festen Bühnen läuft die Musik bis Mitternacht.

Auch hinter den Kulissen ist der Aufwand gross: Für den Grossanlass gelten umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen, unter anderem mit schweren Zufahrtssperren entlang der Route. Schutz und Rettung Zürich stellt zudem 400 zusätzliche Mitarbeitende bereit, während die SBB mit 20 Extrazügen für die An- und Abreise gerüstet ist. (ear)

Mehr zur Street Parade in Zürich:

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Covid-Forschung: Treffer bei überschiessenden Entzündungen
Wissenschaftliche Arbeiten von Forschern an den Universitätskliniken in Hamburg und in Basel haben anhand von Covid-19 einen bisher unbekannten Regelkreis des Immunsystems identifiziert. Er spielt – auch im Rahmen von schweren SARS-CoV-2-Infektionen – eine Rolle bei krankhaft starken Entzündungsreaktionen, wie die Wissenschaftler jetzt schrieben.
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