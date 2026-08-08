Die Organisatoren rechnen auch bei der diesjährigen Ausgabe, der 33. Street Parade, mit gigantischen Dimensionen, wie sie im Vorfeld mitteilten. Das musikalische Treiben beginnt um 13 Uhr auf den neun festen Bühnen entlang der Route. Eine Stunde später setzt sich das erste der insgesamt 30 Love Mobiles in Bewegung. Die Street Parade zieht jeweils hunderttausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Letztes Jahr wurde die Besucherzahl auf 800'000 geschätzt.



Der Umzug führt auf einer zwei Kilometer langen Strecke vom Utoquai über das Bellevue bis zum Hafendamm Enge. Gegen 22 Uhr endet die Fahrt der Trucks, um Mitternacht verstummt die Musik schliesslich auch auf den fest installierten Plätzen.



Nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day sind die Sicherheitskräfte in Zürich an diesem Wochenende besonders wachsam. Die Zugänge zur Route werden an neuralgischen Punkten mit schweren Barrieren geschützt. Diese physischen Sperren sollen verhindern, dass Fahrzeuge ungehindert in die feiernde Menschenmenge fahren können. (sda)