Ein Rennfahrer in einer Kurve beim Gurnigelrennen Bild: KEYSTONE

Gurnigel-Bergrennen fällt der Trockenheit zum Opfer

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Wegen der anhaltenden Trockenheit haben die Veranstalter das Bergrennen am Gurnigel vom 12./13. September abgesagt. Die Brandgefahr wäre zu hoch, schreiben sie in den sozialen Medien.

Die Berner Tamedia Zeitungen berichteten am Donnerstag als erste darüber. Die Entscheidung sei ihnen nicht leichtgefallen, halten die Organisatoren in ihrer Nachricht fest. Doch die Sicherheit der Beteiligten, der Besucherinnen und Besucher und der Schutz von Land, Wald und Natur hätten oberste Priorität.

Das nächste Rennen soll in einem Jahr stattfinden. Das Bergrennen Gurnigel gilt als das älteste und traditionsreichste Bergrennen Europas. Bereits 1910 wurden dort Wettfahrten durchgeführt. (sda)