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Gurnigel-Bergrennen fällt der Trockenheit zum Opfer

Ein Rennfahrer in einer Kurve beim Gurnigelrennen am Sonntag, 5. September, 2010 bei Las am Gurnigel. Das traditionelle Rennen feiert sein 100-Jahr Jubilaeum und ist somit das aelteste Bergrennen der ...
Ein Rennfahrer in einer Kurve beim GurnigelrennenBild: KEYSTONE

Gurnigel-Bergrennen fällt der Trockenheit zum Opfer

13.08.2026, 16:5713.08.2026, 16:57

Wegen der anhaltenden Trockenheit haben die Veranstalter das Bergrennen am Gurnigel vom 12./13. September abgesagt. Die Brandgefahr wäre zu hoch, schreiben sie in den sozialen Medien.

Die Berner Tamedia Zeitungen berichteten am Donnerstag als erste darüber. Die Entscheidung sei ihnen nicht leichtgefallen, halten die Organisatoren in ihrer Nachricht fest. Doch die Sicherheit der Beteiligten, der Besucherinnen und Besucher und der Schutz von Land, Wald und Natur hätten oberste Priorität.

Das nächste Rennen soll in einem Jahr stattfinden. Das Bergrennen Gurnigel gilt als das älteste und traditionsreichste Bergrennen Europas. Bereits 1910 wurden dort Wettfahrten durchgeführt. (sda)

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dega
13.08.2026 17:31registriert Mai 2021
Wenigstens haben sie es selbst eingesehen und richtig gehandelt.
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Erwin71
13.08.2026 17:40registriert August 2025
Sehr gut, die Umwelt und Natur
sagt besten Dank!
Schade für die Fans, hoffe die haben Verständniss!
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