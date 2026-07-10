Alle wollen in den Süden: Stau am Gotthard.

Verkehr staut sich auf zehn Kilometern vor dem Gotthard-Nordportal

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Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal hat am Freitagnachmittag um kurz nach 16.30 Uhr eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Das entspricht einer Wartezeit von einer Stunde und 40 Minuten, wie der TCS mitteilte.

Der Verkehr zwischen Erstfeld und Göschenen sei in Fahrtrichtung Süden derzeit überlastet, hiess es. Als Alternativroute empfiehlt der TCS die A13 via San Bernardino.

Während in einigen Kantonen die Sommerferien bereits gestartet haben, beginnen sie etwa im Kanton Zürich an diesem Wochenende. Der Ferienverkehr sorgt regelmässig für kilometerlange Staus vor dem wichtigsten Strassentunnel für den Nord-Süd-Verkehr. (sda)