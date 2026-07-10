Polizeirapport

74-Jähriger stirbt nach Sturz am Grossen Mythen SZ

Ein 74-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag beim Abstieg vom Grossen Mythen im Kanton Schwyz tödlich verunglückt. Er stolperte und stürzte in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.

Ein Rentner starb bei einer Wanderung am Grossen Mythen. Bild: keystone

Der Mann befand sich um 14.20 Uhr mit einer weiteren Person auf dem Abstieg vom Grossen Mythen. Nach seinem Sturz blieb er auf dem unteren Teil des Zickzack-Wegs liegen, wie die Polizei schrieb.

Darauf flog die Rega den Berggänger mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital, wo der Rentner im Verlauf des Abends verstarb. (dab/sda)