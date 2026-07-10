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74-Jähriger stirbt nach Sturz am Grossen Mythen SZ

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74-Jähriger stirbt nach Sturz am Grossen Mythen SZ

10.07.2026, 09:0610.07.2026, 09:06

Ein 74-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag beim Abstieg vom Grossen Mythen im Kanton Schwyz tödlich verunglückt. Er stolperte und stürzte in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.

Der Grosse Mythen oberhalb von Brunni am Donnerstag, 10. Juni 2021. Bis zu 40&#039;000 Menschen wandern jedes Jahr auf den Berg. Auch auf 1898 Meter ueber Meer wird es zurzeit bis zu 25 Grad warm. (KE ...
Ein Rentner starb bei einer Wanderung am Grossen Mythen.Bild: keystone

Der Mann befand sich um 14.20 Uhr mit einer weiteren Person auf dem Abstieg vom Grossen Mythen. Nach seinem Sturz blieb er auf dem unteren Teil des Zickzack-Wegs liegen, wie die Polizei schrieb.

Darauf flog die Rega den Berggänger mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital, wo der Rentner im Verlauf des Abends verstarb. (dab/sda)

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