Polizeirapport
74-Jähriger stirbt nach Sturz am Grossen Mythen SZ
Ein 74-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag beim Abstieg vom Grossen Mythen im Kanton Schwyz tödlich verunglückt. Er stolperte und stürzte in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.
Der Mann befand sich um 14.20 Uhr mit einer weiteren Person auf dem Abstieg vom Grossen Mythen. Nach seinem Sturz blieb er auf dem unteren Teil des Zickzack-Wegs liegen, wie die Polizei schrieb.
Darauf flog die Rega den Berggänger mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital, wo der Rentner im Verlauf des Abends verstarb. (dab/sda)