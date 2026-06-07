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Bern: Autofahrer nach Kollision mit Auto in Ersigen tödlich verletzt

Ein Dienstfahrzeug der Kantonspolizei Bern, am Montag, 24. Januar 2022, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Trotz sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Massnahmen durch anwesende Drittpersonen verstarb der Verletzte noch auf der Unfallstelle.Bild: KEYSTONE

Autofahrer nach Kollision mit Auto in Ersigen BE tödlich verletzt

07.06.2026, 15:5307.06.2026, 15:53

Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Autos sind am Sonntagmorgen in Ersigen BE ein 81-jähriger Mann getötet und zwei Personen verletzt worden. Die Verletzten mussten ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Bern kurz nach 09.00 Uhr auf der Landstrasse in Ersigen. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein Autofahrer, von der Schürgasse auf die Landstrasse einzubiegen, als es aus am Sonntag noch zu klärenden Gründen zu einer Kollision mit einem von Kirchberg herkommenden Auto kam.

Der Autolenker des abbiegenden Autos wurde durch die Kollision schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Massnahmen durch anwesende Drittpersonen verstarb dieser noch auf der Unfallstelle. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 81-jährigen Mann aus dem Kanton Bern.

Die Lenkerin des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt. Ein Kind, das sich ebenfalls im Auto befand, wurde leicht verletzt. Beide wurden mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sda)

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