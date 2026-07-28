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Autobahn A2 Richtung Chiasso gesperrt – brennendes Auto auf der Fahrbahn

A2 Richtung Chiasso gesperrt – brennendes Fahrzeug auf der Fahrbahn

28.07.2026, 21:0228.07.2026, 21:02
Stau vor dem Gotthard: Brennendes Auto auf der A2. (28.07.2026)
Die A2 ist in Richtung Chiasso auf Höhe Faido gesperrt.Bild: TCS

Die Autobahn A2 in Richtung Chiasso ist aktuell gesperrt. Grund dafür ist ein brennendes Fahrzeug auf der Fahrbahn, berichtet der Touring Club Schweiz (TCS) auf seiner Webseite.

Das Fahrzeug befinde sich zwischen den Tunneln Pardorea und Piumogna, also rund 15 Kilometer vor dem Gotthard-Strassentunnel. Weshalb das Auto brennt, ist bislang nicht bekannt.

Bilder, die dem Blick zugesandt wurden, zeigen dicken Rauch über der Autobahn. Die Feuerwehr sei bereits vor Ort, heisst es. (cpf)

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