Polizeirapport

Auf Felgen und mit offenem Kofferraum unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer in Amriswil TG

Ein Brite hat die Strecke zwischen Romanshorn und Amriswil TG mit seinem Fahrzeug in der Nacht auf Dienstag auf reichlich ungewöhnliche Art zurückgelegt: Zwei Räder waren derart stark beschädigt, dass das Auto auf den Felgen fuhr. Polizisten stuften den Mann als fahrunfähig ein.

Aus Romanshorn erhielt die Notrufzentrale kurz vor 1 Uhr die Meldung, dass ein Autofahrer mit einem platten Reifen und offenem Kofferraumdeckel unterwegs sei. Kurze Zeit später traf eine Patrouille den Fahrer in Amriswil auf einem Parkplatz an und kontrollierte ihn, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Sowohl Fahrer als auch Fahrzeug waren nicht fahrtüchtig. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Die Abklärungen ergaben gemäss Communiqué, dass der Mann die Strecke zwischen Romanshorn und Amriswil mit zwei stark beschädigten Rädern zurückgelegt hatte. Die Strasse in Romanshorn, auf welcher der Fahrer erstmals gesehen wurde und der Parkplatz in Amriswil liegen mehrere Kilometer weit auseinander.

Die Patrouille stufte den Mann als fahrunfähig ein. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Seinen Führerausweis ist er los. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Franken. (sda)