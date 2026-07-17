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Gotthard-Nordportal: Elf Kilometer Stau auf A2 Richtung Süden

Elf Kilometer Stau am Gotthard-Nordportal

17.07.2026, 13:3317.07.2026, 13:33

Auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat sich am Freitagmittag zwischen Erstfeld und Göschenen UR ein Stau von elf Kilometern Länge gebildet. Reisende mussten eine Wartezeit von bis zu einer Stunde und 30 Minuten in Kauf nehmen.

Der Sommerferien Reiseverkehr auf der Autobahn A-2 vor dem Gotthardtunnel zwischen Goeschenen und Amsteg in Richtung sueden staut sich bei Wassen auf mehrere Kilometer laenge, am Samstag, 11. Juli 202 ...
Stau vor dem Gotthardtunnel (Archivbild).Bild: keystone

Der Stau hatte sich wegen Verkehrsüberlastung auf mehreren Abschnitten gebildet, wie der TCS auf seiner Website schrieb. Als Alternativroute wird die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

Und auch in der Gegenrichtung in Richtung Norden staute sich der Verkehr zur gleichen Zeit vor dem Südportal auf einer Länge von vier Kilometern. Der Zeitverlust betrug dort bis zu 40 Minuten.

Der Ferienverkehr sorgt regelmässig für kilometerlange Staus vor dem wichtigsten Strassentunnel für den Nord-Süd-Verkehr. (hkl/sda)

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