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Gotthard-Nordportal: Sieben Kilometer Stau auf A2 Richtung Süden

Sieben Kilometer Stau am Gotthard-Nordportal

17.07.2026, 13:3317.07.2026, 18:52

Der zwischenzeitlich elf Kilometer lange Stau auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat sich bis am frühen Freitagabend auf sieben Kilometer verringert. Gegen 17.30 Uhr betrug die Wartezeit gemäss dem TCS noch 70 Minuten.

Der Sommerferien Reiseverkehr auf der Autobahn A-2 vor dem Gotthardtunnel zwischen Goeschenen und Amsteg in Richtung sueden staut sich bei Wassen auf mehrere Kilometer laenge, am Samstag, 11. Juli 202 ...
Stau vor dem Gotthardtunnel (Archivbild).Bild: keystone

Der Stau hatte sich wegen Verkehrsüberlastung auf mehreren Abschnitten gebildet, wie der TCS auf seiner Website schrieb. Als Alternativroute wurde die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

Am Südportal Richtung Norden verloren die Verkehrsteilnehmenden gegen 17.30 Uhr noch 30 Minuten. Die Staulänge betrug drei Kilometer. Am Freitagmittag hatte sich dort der Verkehr noch auf vier Kilometern gestaut.

Der Ferienverkehr sorgt regelmässig für kilometerlange Staus vor dem wichtigsten Strassentunnel für den Nord-Süd-Verkehr. (sda)

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