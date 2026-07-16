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SRF-«Donnschtigjass» wegen Gewitter kurz vor Start evakuiert

Das Unwetter, auf MeteoSchweiz abgebildet.
Das Unwetter, auf MeteoSchweiz abgebildet.Bild: MeteoSchweiz

SRF-«Donnschtigjass» wegen Gewitter kurz vor Start evakuiert

16.07.2026, 20:1816.07.2026, 21:30

Am Donnerstagabend sind starke Gewitter über den Raum Zürich gezogen. In Horgen ZH musste kurz vor Beginn der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» deshalb das Publikum evakuiert werden. MeteoSchweiz hatte für Frauenfeld, Stein am Rhein, Winterthur, Baden und Zürich die Gefahrenstufe vier ausgerufen. Gewarnt wurde vor heftigen Regenfällen, Hagel, starken Windböen und zahlreichen Blitzeinschlägen.

Die Unwetterwarnung führte beinahe dazu, dass die SRF-Sendung ohne Publikum hätte stattfinden müssen. Kurz vor Sendebeginn in Horgen am rechten Zürichseeufer forderten die Organisatoren die Zuschauerinnen und Zuschauer auf, das Veranstaltungsgelände zu verlassen. Sie wurden vorsorglich in eine nahe gelegene Turnhalle gebracht, wo sie Schutz vor dem Gewitter suchten.

Über die Evakuierung informierte Moderator Stefan Büsser in einem Instagram-Post. Er moderiert die Sendung gemeinsam mit Sonia Kälin und Rainer Maria Salzgeber. Während unklar war, ob die Livesendung wie geplant durchgeführt werden konnte, warteten das Publikum und die Verantwortlichen an ihrem Zufluchtsort die weitere Entwicklung der Wetterlage ab.

Salzgeber reibt sich die imaginären Tränen aus den Augen in Büssers Instagram-Post.
Salzgeber reibt sich die imaginären Tränen aus den Augen in Büssers Instagram-Post.Bild: Instagram

Kurz vor Sendestart folgte schliesslich die Entwarnung. Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten auf das Gelände zurückkehren, das sich rasch wieder füllte. So begann die Jassrunde wie vorgesehen – mit einem Auftritt der Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli und einem begeistert klatschenden Publikum.

Auch in anderen Teilen der Schweiz tobten Gewitter. So galt in St. Gallen und in den beiden Appenzeller Kantonen zwischenzeitlich die Gefahrenstufe drei. Inzwischen sind die Gewitter jedoch überall weitergezogen. (val)

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14 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Silvershadow
16.07.2026 20:31registriert Juni 2021
Zu spät: Die Warnung kam, als das Gewitter schon vorbei war.
Unser Balkon ist nun komplett verwüstet.
So einen Sturmwind hatte ich noch nie erlebt!
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