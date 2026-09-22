Diese Winterreifen schneiden beim TCS-Test am besten ab

O bis O. Bald ist Oktober und alle sollten ihre Winterreifen montieren. Bild: KEYSTONE

TCS testet Winterreifen – mit diesen bist du am sichersten unterwegs

In gut einer Woche ist Oktober. Zeit, die Winterreifen zu montieren. Damit du auch sicher und mit guter Umweltbilanz unterwegs bist, hat der TCS Winterreifen getestet. Das kam dabei heraus:

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Wenn die kalten Winternächte Temperaturen unter 0 Grad erreichen, kann es am nächsten Morgen etwas glatter werden. Pfützen, Regen, Nebel oder auch Schnee können die Strassen in Eislaufbahnen verwandeln. Damit die Autos trotz der Glätte in der Spur bleiben, ist ein entsprechender Reifengrip unabdingbar. Sommerreifen haben deshalb zwischen Oktober und Ostern nichts auf den Strassen zu suchen.

Jedes Jahr testet der Touring Club Schweiz (TCS) die gängigsten Winterreifen-Modelle und gibt Empfehlungen ab. Dieses Jahr wurden gleich zwei Dimensionen (Reifengrössen) getestet. 16 Modelle der Grösse 185/65 R15 88T/H und 16 Modelle der Grösse 225/50 R17 98V nahm der TCS unter die Lupe. Die Ergebnisse werden in die fünf Kategorien «hervorragend», «sehr empfehlenswert», «empfehlenswert», «bedingt empfehlenswert» und «nicht empfehlenswert» eingestuft. Kein Modell der beiden Dimensionen erreichte eine «hervorragende» TCS-Bewertung.

Kleinwagen

Die Reifen der Dimension 185/65 R15 88T/H eignen sich für Kleinwagen wie den VW Polo, den Hyundai i20 oder den Renault Clio. Nur zwei Winterreifenmodelle erachtet der TCS als «sehr empfehlenswert».

Am besten konnte das Modell Wintercontact TS 870 von Continental abschneiden. Es hat die höchste Fahrsicherheit, insbesondere auf trockenen Fahrbahnen. Doch auch auf nassen Fahrbahnen war lediglich ein Modell besser. Der Wintercontact TS 870 ist das nachhaltigste Modell. Dank seiner Effizienz benötigt er weniger Treibstoff und schont somit auch das Portemonnaie.

Das Modell Alpin 7 von Michelin ist der Generalist unter den Winterreifen. Zwar konnte er in keiner ausgewiesenen Kategorie den ersten Platz erreichen, mischt jedoch in fast allen vorne mit.

Fünf weitere Modelle stuft der TCS als «empfehlenswert» ein, sechs als «bedingt empfehlenswert» und drei als «nicht empfehlenswert».

Statt den Berg hinunterzuschlitteln, kann man auch die Winterreifen montieren. Bild: keystone

Mittelklasse

Bei den Winterreifen der Mittelklasse-Dimension 225/50 R17 98V erhielten gleich vier den Stempel «sehr empfehlenswert» des TCS. Sie eignen sich für Fahrzeuge wie den Alfa Giulia, den Peugeot 3008, den Skoda Octavia oder den Opel Zafira.

Spitzenreiter in dieser Dimension ist das Modell Cinturato Winter 3 von Pirelli. Der TCS beschreibt ihn als einen «sehr ausgewogenen Reifen». Besonders auf nassen Fahrbahnen verfügt er über die höchste Fahrsicherheit. Auch in der Effizienz und im Verschleiss kann der Reifen gut abschneiden.

Von den weiteren drei «sehr empfehlenswerten» Winterreifenmodellen hat der Continental Wintercontact TS 870 die höchste Fahrsicherheit. Der Ultragrip Performance 3 von Goodyear konnte mit seiner guten Umweltbilanz brillieren und der Michelin Alpin 7 ist besonders gut für winterliche Fahrbahnen geeignet.

Sechs Winterreifenmodelle sind gemäss TCS «empfehlenswert» und weitere sechs «nicht empfehlenswert».

Die TCS-Bewertung: «hervorragend»: Reifen zeichnen sich in allen Kriterien überdurchschnittlich gut aus.

«sehr empfehlenswert»: Reifen erfüllen alle Kriterien, die für Fahrsicherheit und Umweltbilanz entscheidend sind.

«empfehlenswert»: Reifen können bei einzelnen Kriterien leichte Schwächen aufweisen.

«bedingt empfehlenswert»: Reifen haben bei einzelnen Kriterien deutliche Schwächen.

«nicht empfehlenswert»: Reifen weisen insgesamt grosse Schwächen auf.

Ranglisten mit allen Modellen

Gewichtung: Fahrsicherheit 70 %, Umweltbilanz 30 %.

Die Rangliste mit allen Modellen der Dimension 185/65 R15 88T/H (Kleinwagenklasse): Sehr empfehlenswert:

1. Continental Wintercontact TS 870

Sicherheit: 70% / Umweltbilanz: 54% / Gesamt: 66%

2. Michelin Alpin 7

Sicherheit: 64% / Umweltbilanz: 52% / Gesamt: 60%



Empfehlenswert:

3. Hankook Winter I*Cept RS3

Sicherheit: 52% / Umweltbilanz: 42% / Gesamt: 48%

4. Linglong Sport Master Winter

Sicherheit: 48% / Umweltbilanz: 46% / Gesamt: 48%

5. Optimo Winter Touring OW41

Sicherheit: 48% / Umweltbilanz: 40% / Gesamt: 46%

6. Goodyear Ultragrip Performance 3

Sicherheit: 42% / Umweltbilanz: 50% / Gesamt: 44%

7. GT Radial Winterpro2 EVO

Sicherheit: 40% / Umweltbilanz: 42% / Gesamt: 40%



Bedingt empfehlenswert:

8. Bridgestone Blizzak LM 005

Sicherheit: 46% / Umweltbilanz: 34% / Gesamt: 34%

9. Nokian Tyres Snowproof 2

Sicherheit: 34% / Umweltbilanz: 48% / Gesamt: 34%

10. Vredestein Wintrac

Sicherheit: 34% / Umweltbilanz: 44% / Gesamt: 34%

11. Barum Polaris 6

Sicherheit: 34% / Umweltbilanz: 40% / Gesamt: 34%

12. Kumho Wintercraft WP52+

Sicherheit: 32% / Umweltbilanz: 50% / Gesamt: 32%

13. Viking Wintech Newgen

Sicherheit: 32% / Umweltbilanz: 38% / Gesamt: 32%



Nicht empfehlenswert:

14. Sunny Winter-Max NW611

Sicherheit: 14% / Umweltbilanz: 52% / Gesamt: 14%

15. Atlas Polarbear HP

Sicherheit: 0% / Umweltbilanz: 56% / Gesamt: 0%

16. Rockblade Rock 868S

Sicherheit: 0% / Umweltbilanz: 48% / Gesamt: 0%



Die Rangliste mit allen Modellen der Dimension 225/50 R17 98V (Mittelklasse):​ Sehr empfehlenswert:

1. Pirelli Cinturato Winter 3

Sicherheit: 68% / Umweltbilanz: 60% / Gesamt: 66%

2. Continental Wintercontact TS 870

Sicherheit: 66% / Umweltbilanz: 60% / Gesamt: 64%

3. Goodyear Ultragrip Performance 3 / Umwelt Gesamt

Sicherheit: 58% / Umweltbilanz: 70% / Gesamt: 62%

4. Michelin Alpin 7

Sicherheit: 58% / Umweltbilanz: 64% / Gesamt: 60%



Empfehlenswert:

5. Bridgestone Blizzak 6

Sicherheit: 58% / Umweltbilanz: 58% / Gesamt: 58%

6. Hankook Winter I*CEPT RS3

Sicherheit: 58% / Umweltbilanz: 54% / Gesamt: 56%

7. ESA+Tecar Supergrip PRO2

Sicherheit: 52% / Umweltbilanz: 66% / Gesamt: 56%

8. Dunlop Winter

Sicherheit: 42% / Umweltbilanz: 74% / Gesamt: 52%

9. Yokohama Bluearth Winter V906

Sicherheit: 48% / Umweltbilanz: 48% / Gesamt: 48%

10. Vredestein Wintrac PRO+

Sicherheit: 48% / Umweltbilanz: 46% / Gesamt: 48%



Nicht empfehlenswert:

11. Falken Eurowinter HS02 PRO

Sicherheit: 14% / Umweltbilanz: 42% / Gesamt: 14%

12. Toyo Tires Observe EWS1

Sicherheit: 4% / Umweltbilanz: 64% / Gesamt: 4%

13. Tracmax Ice-Plus S210

Sicherheit: 2% / Umweltbilanz: 52% / Gesamt: 2%

14. Aptany RW211

Sicherheit: 2% / Umweltbilanz: 48% / Gesamt: 2%

15. Royal Black Royalwinter UHP

Sicherheit: 0% / Umweltbilanz: 68% / Gesamt: 0%

16. Sunwide Snowide

Sicherheit: 0% / Umweltbilanz: 48% / Gesamt: 0%



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