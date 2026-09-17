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Neuer BMW-Stromer iX3 stellt Konzernrekord auf

epa12364349 German Chancellor Friedrich Merz sits in a BMW iX3 as he attends a BMW Group stand during a tour at the International Motor Show Germany IAA Mobility 2025 in Munich, Germany, 09 September ...
Friedrich Merz würde wohl lieber in einem «hocheffizienten Verbrenner» sitzen, aber BMWs elektrischer iX3 verkauft sich blendend.Bild: keystone

Nicht mal Friedrich Merz kann ihn abwürgen: Neuer BMW-Stromer stellt Konzernrekord auf

Kein BMW-Modell, auch kein Benziner, verkaufte sich im ersten Jahr schneller als der elektrische iX3. Und die Münchner haben zwei weitere Stromer am Start.
17.09.2026, 19:1817.09.2026, 20:23
Ein Artikel von
t-online

Wer vor einem Jahr höhnisch unkte, BMWs neuer Elektro-SUV würde ein Flop, muss über die Bücher: Zwölf Monate nach der Premiere des BMW iX3 haben allein in Europa 100'000 Kunden das Fahrzeug bestellt. Das ist dem Konzern zufolge der beste Start eines Modells der Münchner im ersten Jahr der Verfügbarkeit. Auch in anderen Märkten wie China, wo der iX3 seit Kurzem bestellbar ist, sehe man grosses Interesse an dem E-Auto. Dort nennt BMW aber bislang keine konkreten Zahlen. Klar ist: Kein Verbrenner-BMW startete besser als der elektrische iX3.

BMW iX3 (2025)
Der BMW iX3 ist ab 69'600 Franken verfügbar und zählt 2026 zu den meistverkauften E-Autos der Schweiz.Bild: BMW

«100'000 Bestellungen innerhalb eines Jahres sind ein grossartiger Start für die Neue Klasse, deren Roll-out weiter an Geschwindigkeit gewinnt», sagt Vertriebsvorstand Jochen Goller. «Dies gibt uns zusätzlichen Antrieb für die Zukunft der Elektromobilität.» Bis Ende 2027 will BMW insgesamt 40 neue und überarbeitete Modelle mit Technologien der Neuen Klasse auf den Markt bringen. Ende des Monats starten die Bestellungen für den i3 (Limousine), das nach dem iX3 (SUV) zweite Modell. Neben der Elektro-Limousine i3 wird BMW auch eine Kombi-Variante bringen.

Mit «Neue Klasse» bezeichnet BMW eine neue Generation von Modellen, in der eine Reihe neuer Technologien verbaut sind. Sie ermöglichen beim iX3 Laden mit bis zu 400 kW. Mit der grossen Akkuvariante von 108.7 kWh sind zudem maximale Reichweiten von rund 800 Kilometern laut des standardisierten WLTP-Prüfverfahrens möglich. Das Laden von 10 auf 80 Prozent dauert 21 Minuten.

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Jede dritte Elektrobestellung in Europa

Seit der Vorstellung des iX3 macht er in Europa etwa ein Drittel der Elektroautobestellungen aus. Innerhalb der X3-Familie machen Elektroautos derzeit zudem etwa die Hälfte aller Bestellungen aus. Das ist deutlich mehr als der Markendurchschnitt.

Weltweit hat BMW vergangenes Jahr knapp 2,17 Millionen Fahrzeuge seiner Kernmarke ausgeliefert. 336'000 davon waren reine Elektroautos. Im Vergleich zeigt sich die Bedeutung der 100'000 bestellten iX3 allein in Europa deutlich.

Elektroauto

Erst vor Kurzem hat auch Volkswagen Bestellzahlen für ein neues Elektroauto genannt: Beim ID. Polo sind es über 30'000. Der Elektro-Kleinwagen ist allerdings auch erst seit April dieses Jahres bestellbar.

(t-online)

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23 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Bikemate
17.09.2026 19:54registriert Mai 2021
Lustigerweise schreien die AFD Fans doch immer Elektro habe die europäische Auto Wirtschaft kaputt gemacht. Vielleicht lag es doch eher an anderen Dingen?
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urs.meier13
17.09.2026 20:09registriert Juni 2016
Na ENDLICH geht's auch im deutschsprachigen Raum los mit etwas Freude an e-Autos! Unser grundsätzlich übertriebener Sicherheitswahn (oh, ich bleibe sicher nach 100km stehen auf der Autobahn.. 🤣) und das Festhalten an alten Zöpfen (oh, ich bin noch nicht bereit für ein e-Auto...😂) hätte jetzt wirklich bald die Autoindustrie in DE (mit vielen CH-Zulieferern) umgebracht!
Hoffentlich kostet der Sprit bald 3 Stutz, das hilft beim Denken...
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