Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (Symbolbild) Bild: Kantonspolizei Wallis

Frau stirbt bei Autounfall in Rougemount VD

Mehr «Schweiz»

Eine 63-jährige Autofahrerin ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall im waadtländischen Rougemont ums Leben gekommen. Die Frau verlor auf einer Bergstrasse die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte einen Abhang hinunter und wurde aus ihrem Auto geschleudert.

Bei der Fahrerin handelte es sich um eine kroatische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Deutschland, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (sda)