Der Stau vor dem Gotthard hat am Mittwochmorgen um 10 Uhr bereits begonnen. Bild: TCS

Wenn du jetzt losfährst, bist du schon zu spät – der Gotthard-Stau hat begonnen

Am Mittwoch hat auf der Autobahn A2 der Auffahrtsstau begonnen. Richtung Süden braucht es dann ab dem Mittag viel Geduld. Ausser, man hat vorausgeplant. Auch für Pfingsten erwartet Viasuisse eine Blechkolonne Richtung Süden.

Vroni Fehlmann Folge mir

Mehr «Schweiz»

Rund 15 Kilometer betrug die Staulänge über Ostern zu Spitzenzeiten. Das ist weniger lang als auch schon, wohl dank mehreren Massnahmen, die die Urner Polizei umgesetzt hat. Dennoch lässt sich die Wartezeit vor dem Gotthardtunnel nicht ganz vermeiden. Mit Auffahrt beginnt nun eine neue Stauzeit auf der Nord-Süd-Achse, die eine gute Woche später an Pfingsten gleich nochmals zum Thema wird.

Stau an Auffahrt

Laut dem Touring Club Schweiz (TCS) dürfte es ab Mittwochmittag vor dem Gotthard-Nordportal zu stauen beginnen. Immerhin, eine gute Nachricht gibt es: Im vergangenen Jahr war die Passstrasse über den Gotthard noch gesperrt, in diesem Jahr ist sie bereits offen. Das entlastet auch den Verkehr auf der A2 vor dem Gotthard. Dennoch zeigte ein Blick auf die Webcam um 10 Uhr morgens, dass sich vor dem Nordportal bereits eine Autokolonne gebildet hat. Der TCS meldete um diese Zeit bereits 3 Kilometer Stau.

Viasuisse rechnet am Donnerstag und Freitag mit dem meisten Verkehr. tcs

Und wer erst einmal durch den Gotthard durch ist, hat es möglicherweise noch nicht überstanden. Jene, die weiter nach Italien reisen, brauchen auch vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda nochmals Geduld.

Rückreise Richtung Norden

Das verlängerte Wochenende muss man sich nicht nur auf der Hinfahrt verdienen, auch die Rückfahrt könnte länger dauern als geplant. Viasuisse rechnet mit der längsten Wartezeit am Sonntag, 1. Juni, zwischen 10 Uhr morgens und Mitternacht.

Freie Fahrt Richtung Süden kann man am frühen Mittwoch- und Donnerstagmorgen erwarten. Am Freitagmorgen rechnet Viasuisse ebenfalls nur mit wenig Stau. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag dürfte es ebenfalls ring gehen.

Die Staulängen über Auffahrt in den vergangenen Jahren:

Stau an Pfingsten

An Pfingsten rechnet Viasuisse dann bereits wieder mit viel Stau. Schliesslich kommen bei solchen Feiertagen auch immer noch ausländische Reisende hinzu, da sie ebenfalls frei haben. Auf der Hinreise dürfte es am Freitag- und Samstagnachmittag am meisten Verkehr haben, in der Nacht auf Samstag könnte es sogar durchgehend stauen.

Vor und nach Pfingsten rechnet Viasuisse vor dem Gotthardtunnel mit viel Stau.

Um dem Stillstand zu entgehen, sollte man am Freitag zeitig losfahren. Bis 11 Uhr dürfte sich der Stau noch in Grenzen halten. Oder man fährt erst in der Nacht auf Sonntag los. Eine genaue Prognose ist nicht möglich, da Unfälle oder Pannen im Tunnel nicht vorhersehbar sind und die Stausituation schlagartig verschärfen können.

Rückreise Richtung Norden

Der grösste Rückreiseverkehr dürfte dann am Pfingstmontag, 9. Juni, zu erwarten sein. Um diesen zu umfahren, rät der Verkehrsdienst, am frühen Montagmorgen oder in der Nacht auf Dienstag Richtung Norden zu fahren.

Alternative Routen

Manchmal lässt es sich schlicht nicht vermeiden, doch zu den Hauptverkehrszeiten zu fahren. Dann gibt es noch die Möglichkeit, alternative Routen zu wählen. Etwa über die A13 (San-Bernardino-Route), wenn man von der Region Zürich, der Ostschweiz oder der Zentralschweiz losfährt. Die Axenstrasse kann ebenfalls als Alternativroute genutzt werden. Der grösste Umweg führt über die A3/A13 und den Lukmanierpass. Reisende aus der Zentralschweiz können auch die Route über den Brünig ins Auge fassen.

Ab Bern oder der Westschweiz empfiehlt sich auch der Weg via A2 und Oberalp- sowie Lukmanierpass. Der Grimsel- und Nufenenpass bieten ebenfalls eine Alternative. Richtung Süden kann auch der Autoverlad Lötschberg und der Simplonpass eine Option sein. Je nach Route dauert es dann eben etwas länger, dafür ist die Fahrt mit weniger Stress verbunden.

Ohne Stau wäre man ab Bern via A2 und Gotthardtunnel in 3 Stunden und 15 Minuten in Chiasso. Am längsten dauert es via A6 und Susten-, Oberalp- und Lukmanierpass, diese Route dauert 4 Stunden und 50 Minuten. Die Strecke via Autoverlad Lötschberg und Simplonpass dauert 5 Minuten weniger.

Etwas entspannter dürfte die Reise Richtung Süden mit dem Zug sein. Die SBB stocken bei den Verbindungen über die verlängerten Wochenende auf. Dennoch kann es auch im Zug voll sein. Es wird eine Sitzplatzreservierung empfohlen.