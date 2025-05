Gotthardpass ist am Freitag wieder offen

Der Gotthardpass soll am Freitag, 16. Mai, um 11.00 Uhr wieder für den Durchgangsverkehr geöffnet werden. Eine Teilöffnung ist auch für den Sustenpass vorgesehen, wie die Baudirektion Uri am Dienstag mitteilte.

Mit der Öffnung der Gotthardpassstrasse werde bei der Ausfahrt A2 in Göschenen die saisonale Ausfahrtsverlängerung in Betrieb genommen, hiess es weiter. Bei Stau vor dem Gotthard-Nordportal weichen viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf die Kantonsstrasse durch Wassen aus. Um das zu verhindern, gibt es diese verlängerte Ausfahrt bei Göschenen. Sie beginnt kurz nach der Einfahrt Wassen und ist rund drei Kilometer lang. Diese Ausfahrt ist nur im Sommer in Betrieb – solange der Gotthardpass offen ist, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) mit.

Der Sustenpass soll am Freitag, 16. Mai, um 10.00 Uhr, bis Sustenbrüggli geöffnet werden. Die Wintersperre dauert gemäss der Baudirektion Uri bis Mitte Juni. Geschlossen bleibt der Furkapass. Wegen Baustellen auf der Walliser Seite ist eine Öffnung gegen Ende Mai vorgesehen. Bereits offen ist der Oberalppass und der Klausenpass.

Die Baudirektion nennt alle genannten Öffnungstermine ohne Gewähr. Sie könnten sich abhängig von der Witterung «um bis zu zwei Wochen verschieben». Es wird empfohlen, vor der Passfahrt den Strassenzustand abzuklären. (sda)