Diese Männer buhlen ab dem 26. Oktober um Ariels Herz. Bild: 3+

Bachelorette

Diese Männer kämpfen um das Herz von Bachelorette Ariel

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Bald ist es so weit! Am 26. Oktober sucht Bachelorette Ariel ihr Gegenstück. Während acht Folgen versuchen 21 Single-Männer die letzte Rose und somit Ariels Herz für sich zu gewinnen.

Diese 14 Kandidaten können dies bereits ab der ersten Folge versuchen:

Adrian

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Steckbrief

Alter: 21

21 Beruf: Sicherheitsmitarbeiter

Sicherheitsmitarbeiter Wohnort: Kottwil

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Adrian wählt seine Worte mit Bedacht und tritt ruhig und reflektiert auf. Damit bildet er einen spannenden Kontrast zur direkten und unverblümten Ariel. Fragt sich nur: Spielt der sanfte Security-Arbeiter es in der Liebe zu sicher, oder wagt er es im richtigen Moment aus sich herauszukommen?

Antonio

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Steckbrief

Alter : 31

: 31 Beruf : Metzger

: Metzger Wohnort: Killwangen AG

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Als einziger Papa der Runde hat Antonio mit Ariel eine wichtige Gemeinsamkeit. Charakterlich könnten die beiden jedoch kaum unterschiedlicher sein: Sie impulsiv und laut, er ruhig und zurückhaltend. Ob sein brasilianisches Temperament – das er gerne betont – noch zum Vorschein kommt?

Arlind

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Steckbrief

Alter : 21

: 21 Beruf : Metallbauer

: Metallbauer Wohnort: Frauenfeld TG

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Der selbsternannte Ostschweizer Aquaman sieht in den anderen «Fischen» keine allzu grosse Konkurrenz. Arlind hat immer einen Spruch auf Lager, macht gerne Scherze und steht damit schnell im Mittelpunkt. Auch für das erste Treffen überlegt er sich einen Auftritt, den Ariel so schnell nicht vergessen wird.

Bora

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Steckbrief

Alter : 24

: 24 Beruf : Musiker

: Musiker Wohnort: Winterthur

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Selbstbewusstsein hat Bora mehr als genug. Als Rapper und ehemaliger Finalist von «The Voice Turkey Rap» weiss er genau, wie man einen Auftritt hinlegt, und das zeigt er auch beim ersten Treffen mit Ariel. Zurückhaltung gehört definitiv nicht zu seinen Stärken.

Chris «Chyna»

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Steckbrief

Alter : 26

: 26 Beruf : Content Creator

: Content Creator Wohnort: Affoltern am Albis ZH

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Der erfolgreiche Content Creator hat viele Follower auf TikTok, bei seinen Mitstreitern kommt er jedoch nicht ganz so gut an. Mit seinen grünen Kontaktlinsen findet Chyna sich noch heisser als sonst und tritt entsprechend selbstsicher auf.

Dani

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Steckbrief

Alter : 32

: 32 Beruf : Lagermitarbeiter

: Lagermitarbeiter Wohnort: Thun BE

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Als ältester Kandidat bringt Dani einiges an Lebenserfahrung mit und Ariel steht bekanntlich auf reifere Männer Der Troublemaker sieht jedoch schnell rot und kann verbal ordentlich austeilen. Dadurch verstrickt er sich in einige Konflikte. Ausserdem steht er sowohl auf Frauen als auch auf Männer. Wie kommt das bei Ariel an?

Daniel

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Steckbrief

Alter : 28

: 28 Beruf : Content Creator

: Content Creator Wohnort: Bruck an der Leitha AUT

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Gemeinsam mit seinem Bruder Elias reist Daniel nach Thailand. Reality-TV-Erfahrung bringt der Österreicher mit Auftritten bei «Reality Island», «Forsthaus Rampensau AT» und «Match My Ex» reichlich mit, ebenso ein ausgeprägtes Ego. Dabei sollte er aufpassen, was er sagt, denn Ariel bekommt mehr mit, als er denkt.

Don

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Steckbrief

Alter : 23

: 23 Beruf : Selbstständig

: Selbstständig Wohnort: Winterthur

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Reality-Luft hat Don bereits bei «Reality Island» geschnuppert, die grosse Liebe dort aber nicht gefunden. Das extrovertierte Energiebündel redet gerne und viel und sorgt schnell für Unterhaltung. Doch kann er Ariel neben lockeren Sprüchen auch mit seiner tiefgründigen Seite überraschen?

Elias

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Steckbrief

Alter : 23

: 23 Beruf : Fitnesstrainer

: Fitnesstrainer Wohnort: Bruck an der Leitha AUT

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Elias fällt auf: Gross, athletisch und mit Sixpack ist der fitnessbegeisterte Österreicher kaum zu übersehen. Gemeinsam mit Bruder Daniel überrascht er Ariel in Matching-Badehosen. Besonders bei sportlichen Challenges will Elias zeigen, was in ihm steckt, und sich damit bei Ariel in Szene setzen

Elison

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Subhead

Alter : 20

: 20 Beruf : Strassenbauer

: Strassenbauer Wohnort: Aarau

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Mit gerade einmal 20 Jahren ist Elison der Jüngste unter den Kandidaten und beim ersten Treffen mit Ariel so nervös wie selten zuvor. Obwohl sich das Gruppenküken so einiges anhören muss, ist er überzeugt, dass Alter allein noch keinen Mann macht. Der Dominikaner trägt sein Herz auf der Zunge, und spätestens, wenn Musik läuft, überzeugt er mit seinen Tanzschritten

Fernando

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Steckbrief

Alter : 30

: 30 Beruf : Koch / Model

: Koch / Model Wohnort: Bachenbülach ZH

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Fernando gehört zu den ruhigeren Kandidaten und versteckt sich zunächst hinter seinem charmanten Lächeln und der riesigen rosaroten Überraschung, die er der Bachelorette mitgebracht hat. Doch schafft es der zaghafte Zürcher, ihr mit seiner sanften Art zu imponieren?

Lionel

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Steckbrief

Alter : 23

: 23 Beruf : Promoter

: Promoter Wohnort: Basel

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Lionel hat den anderen Kandidaten etwas voraus: Er und Ariel kennen sich bereits und teilen eine intime Vorgeschichte. Beim ersten Aufeinandertreffen erscheint er zunächst mit einer Maske und lässt sie damit im Ungewissen. Als er sie abnimmt, entwickelt sich die Situation anders als erwartet.

Livio

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Steckbrief

Alter : 22

: 22 Beruf : Lagermitarbeiter

: Lagermitarbeiter Wohnort: Fehraltdorf ZH

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Gross, schlank und tätowiert: Livio erinnert Ariel optisch überraschend stark an Giuliano, ihren Ex-Freund und Vater ihres Kindes. Beeindrucken möchte er sie allerdings nicht nur mit seinem Äusseren. Für das erste Treffen hat er deshalb etwas sehr Persönliches vorbereitet.

Marcus

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Steckbrief

Alter : 24

: 24 Beruf : Kaufmann

: Kaufmann Wohnort: Kreuzlingen TG

Das schreibt 3+ zum Kandidaten:

Marcus ist offen, extrovertiert und kaum zu übersehen. Der Rumäne kommt bei den anderen Männern schnell ins Gespräch und bringt viel Energie in die Gruppe. Ariel überreicht er ein Geschenk, das ihr während der bevorstehenden emotionalen Achterbahnfahrt durchaus noch nützlich werden könnte.

Die neue Staffel Bachelorette mit Ariel läuft ab dem 26. Oktober jeden Montagabend um 20.15 Uhr auf 3+ oder im Stream auf oneplus.

(nil)