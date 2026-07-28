sonnig18°
DE | FR
burger
Schweiz
Banken

So krass variieren Gebühren für Bankdienstleistungen in der Schweiz

Alles ueber die Saeule 3a steht auf einer Homepage, angezeigt auf einem Tablet, fotografiert am Dienstag, 20. Januar 2026 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Bei der 3. Säule mit Aktienlösung ist das Sparpotenzial besonders hoch.Bild: KEYSTONE

Sparpotenzial vorhanden – so krass variieren Gebühren für Bankdienstleistungen

Viele Schweizerinnen und Schweizer bleiben ihrer Bank ein Leben lang treu – selbst wenn sie sich über hohe Gebühren und magere Zinsen ärgern. Eine neue Studie zeigt nun, wie teuer sie diese Treue zu stehen bekommt.
28.07.2026, 10:2128.07.2026, 10:21

Die Schweizer Bankkundschaft verlässt sich bei zentralen Finanzdienstleistungen gerne ausschliesslich auf die eigene Hausbank. Die dafür bezahlten Gebühren variieren indes laut einer Analyse des Vergleichsdienstes moneyland.ch stark.

Dazu analysierte die Plattform ein Paket aus Privatkonto, Sparkonto, Kreditkarte, Kartenzahlung im Ausland sowie ein Säule-3a-Wertschriftenlösung. Die Bandbreite der jährlichen Gesamtkosten erstrecken sich dabei von rund 500 Franken bis knapp 1000 Franken.

Am günstigsten schnitt dabei die Migros Bank mit 491 Franken ab, gefolgt von der Zürcher Kantonalbank mit 597 Franken und der Bank Valiant mit 607 Franken. Am anderen Ende stehen die Luzerner Kantonalbank mit 794 Franken, Raiffeisen mit 821 Franken und am teuersten die UBS mit 964 Franken.

Besonders gross sei das Sparpotenzial zudem bei der Säule-3a-Aktienlösung: Ein Wechsel vom teuersten «Hausbank»-Angebot zum günstigsten Anbieter (True Wealth) bringe bis zu 740 Franken Ersparnis pro Jahr. Aber auch bei Kreditkarten und Sparkonten liege das Sparpotenzial bei 216 bzw. 180 Franken.

Zusätzlich zeigt die Auswertung, dass auch beim Online-Trading hohe Einsparungen möglich sind. Für das Profil «Gelegenheitsnutzer» mit einem Depot von 45'000 Franken und zwölf Transaktionen pro Jahr verlangt die Saxo Bank 68 Franken, während «Hausbanken» 345 bis 855 Franken berechnen. (pre/sda)

«Es ist problemlos möglich, einzelne Produkte bei der Hausbank zu behalten und für bestimmte Dienstleistungen günstigere Anbieter zu wählen.»
Geld-Experte Ralf Beyeler von moneyland.ch
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die neuen Schweizer Banknoten
1 / 15
Das sind die neuen Schweizer Banknoten
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Laut Umfrage kann die Hälfte der Schweiz nicht sparen – wie sieht's bei euch aus?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fliegen wird Luxus – so stark sind die Ticketpreise in 5 Jahren gestiegen
Wer in diesen Sommer mit dem Flugzeug in die Ferien verreist, zahlt kräftig drauf: Seit 2021 sind die Flugpreise um 68 Prozent gestiegen. Und das Fliegen könnte bald noch teurer werden.
Ferien werden immer teurer – vor allem, wenn es mit dem Flugzeug losgeht. Wer heute ein Flugticket bucht, zahlt fast 70 Prozent mehr als noch 2021. Das zeigt der Comparis-Freizeit-Preisindex, den das Vergleichsportal zusammen mit dem KOF-Institut der ETH Zürich berechnet.
Zur Story