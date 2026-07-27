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Flussgekühltes AKW Beznau ist wieder am Netz

Flussgekühltes AKW Beznau ist wieder am Netz

27.07.2026, 11:0427.07.2026, 11:04

Die beiden mit Aarewasser gekühlten Atomreaktoren Beznau im Kanton Aargau sind mit reduzierter Leistung wieder am Netz. Dies teilte der Energiekonzern Axpo mit. Der Reaktor I wurde am Freitag nach Freigabe der Behörden wieder angefahren.

AKW Beznau, Kanton Aargau.
Das AKW Beznau ist wieder am Netz.Bild: Axpo

Der Reaktor II war bereits eine Woche zuvor mit reduzierter Leistung zurück ans Netz gebracht worden. Das jeweilige Wiederanfahren der Reaktoren sei nach Freigabe des Bundesamts für Energie (BFE) und unter Einbezug des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi) erfolgt, schrieb der Energiekonzern auf seiner Webseite.

Die Aare habe sich abgekühlt. Die Wassertemperaturen würden laufend beobachtet. Sollten die Temperaturgrenzwerte der Aare für den Betrieb der Reaktoren erneut überschritten werden, so würden Massnahmen ergriffen, hiess es.

Die beiden Reaktoren waren am 26. Juni heruntergefahren worden, nachdem die Temperatur der Aare erneut 25 Grad erreicht hatte. Die Abschaltung beziehungsweise die reduzierte Leistung soll das Ökosystem der Aare und die Einhaltung der umweltrechtlichen Vorgaben garantieren.

Im Juli 2025 hatten die beiden Reaktorblöcke auf der Aare-Insel in Döttingen die Stromproduktion ebenfalls vorübergehend eingestellt. (dab/sda)

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