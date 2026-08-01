Frau in Basel von Auto erfasst und verstorben

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In Basel ist in der Nacht auf Samstag eine 42-jährige Frau auf dem Fussgängerstreifen angefahren worden und noch am Unfallort verstorben. Dem 77-jährigen Autofahrer konnte kein Alkoholkonsum nachgewiesen werden.

Zum Unfall kam es kurz nach Mitternacht an der Elisabethenstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb die Fussgängerin noch am Unfallort, wie es weiter hiess.

Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Basel-Stadt zufolge fuhr der Autofahrer von der Kirschgartenstrasse in Richtung Markthallenbrücke. Kurz nach der Wallstrasse erfasste der Autofahrer laut Mitteilung die 42-Jährige Fussgängerin, die die Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren wollte.

Eine beim Autofahrer durchgeführte Atemalkoholproben ergab einen Wert von 0,0 mg/l. Die genaue Unfallursache wird derzeit von der Verkehrspolizei ermittelt. (sda)