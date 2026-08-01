wechselnd bewölkt, Regen19°
DE | FR
burger
Schweiz
Basel

Frau in Basel von Auto erfasst und verstorben

Frau in Basel von Auto erfasst und verstorben

01.08.2026, 07:5201.08.2026, 07:52

In Basel ist in der Nacht auf Samstag eine 42-jährige Frau auf dem Fussgängerstreifen angefahren worden und noch am Unfallort verstorben. Dem 77-jährigen Autofahrer konnte kein Alkoholkonsum nachgewiesen werden.

Zum Unfall kam es kurz nach Mitternacht an der Elisabethenstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb die Fussgängerin noch am Unfallort, wie es weiter hiess.

Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Basel-Stadt zufolge fuhr der Autofahrer von der Kirschgartenstrasse in Richtung Markthallenbrücke. Kurz nach der Wallstrasse erfasste der Autofahrer laut Mitteilung die 42-Jährige Fussgängerin, die die Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren wollte.

Eine beim Autofahrer durchgeführte Atemalkoholproben ergab einen Wert von 0,0 mg/l. Die genaue Unfallursache wird derzeit von der Verkehrspolizei ermittelt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Festnahmen nach Auseinandersetzung mit Stichwaffen in Basel
Am Donnerstag ist es am St. Johanns-Ring in Basel am Mittag zu einer Auseinandersetzung mit Stichwaffen zwischen zwei Männern gekommen. Dies meldet die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt..
Zur Story