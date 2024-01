Basler Mieterverband zieht positive Wohnschutzbilanz

Wohnschutz-Initiative will Luxus-Sanierungen im Kanton Zürich erschweren

Allerdings musste sich die Kommission gemäss den Zahlen des Verbands bislang erst mit zwei Abbrüchen befassen. Auch die Anzahl der umfassenden Verfahren bei grösseren Sanierungsvorhaben hielt sich mit vier in Grenzen. Mehr Fälle waren im Meldeverfahren (29) und beim vereinfachten Verfahren (25) zu behandeln.

Der Wohnschutz funktioniere, sagte Patrizia Bernasconi, Geschäftsleiterin der Mieterinnen- und Mieterverbands. Seit Inkrafttreten der neuen Wohnschutzbestimmungen im Basler Wohnraumfördergesetz am 28. Mai 2022 und der Einführung der Wohnschutzkommission im November desselben Jahres habe es keine Renditesanierungen und fast keine Massenkündigungen mehr gegeben. Nur bei den Abbrüchen würden zu lasch Bewilligungen erteilt.

Der Basler Mieterinnen- und Mieterverband zieht anderthalb Jahre nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Wohnschutzbestimmungen eine positive Bilanz. Den Renditesanierungen konnte ein Riegel vorgeschoben werden, wie am Montag an einer Medienkonferenz des Verbands verkündet wurde.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Massentierhaltungs-Doku ist unerträglich – und dennoch so wichtig

«Mieter werden während des WEF in Davos aus ihren Wohnungen geworfen»

Biden «zunehmend frustriert» über Netanjahu + Israel: Hamas will Westjordanland «anzünden»

Bundespräsidentin zerpflückt SP-Chefin – und für die SVP ist klar: «You are a dreamer»

Sexpertin verrät, was die grösste Red Flag beim Dating ist

Sensation in Thailand: Touristen gelingt Videoaufnahme von seltenstem Wal der Welt

Geheimdokument zeigt: So bereitet sich Deutschland auf einen Krieg mit Russland vor

«Es ist ein Risiko, die Zuwanderung einfach als gegeben zu betrachten»

Die Schweiz hat 2023 eine starke Zuwanderung erlebt. Der Demografie-Forscher Hendrik Budliger aber zweifelt, dass eine 10-Millionen-Schweiz jemals Realität wird. Er warnt im Interview vor den Konsequenzen für den Arbeits- und Wohnungsmarkt.

Im letzten Jahr hatten wir Schätzungen zufolge eine Nettozuwanderung von rund 100’000 Personen. Ist eine 10-Millionen-Schweiz unvermeidlich?

Hendrik Budliger: Ich bin mir nicht sicher. Es gibt Gründe, die dagegen sprechen. Wir hatten in der jüngeren Vergangenheit eine Nettozuwanderung in der Bandbreite von 40'000 (2018) bis 87'000 (2013) pro Jahr. Das heisst aber nicht, dass es so weitergehen wird. Man muss auch die regionalen Unterschiede berücksichtigen. Nur weil die Schweiz als Ganzes wächst, heisst das nicht, dass dies auf alle Regionen und erst recht alle Gemeinden zutrifft.