Die Basler Behörden hatten am Donnerstag zunächst via die Warn-App Alertswiss über das ausgebüxte Äffchen informiert. Besondere Vorkehrungen müsse die Bevölkerung keine treffen, schrieben sie dort. Es bestehe keine Gefahr.

Symbolbild: Roter Vari (Varecia variegata rubra) in der Masoala Regenhalle in Zürich, 2008. Bild: KEYSTONE

Mitarbeitende des Tierparks fingen den ausgebüchsten Vari-Affen am Donnerstagabend ein. Es war zuvor entlaufen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Kantonspolizei Basel-Stadt der Nachrichtenagentur Keystone SDA. An der Suche nach dem Affen hatte sich auch die Polizei beteiligt.

Die «Black Eyed Peas» sind tot – spätestens seit ihrem Paléo-Auftritt

Das berühmte Quartett (das mittlerweile nur noch drei Mitglieder zählt), war am Dienstagabend am Paléo in Nyon. Was sind die Black Eyed Peas, die uns seit 20 Jahren zum Hüftschwingen animieren, ohne ihre weibliche Hauptfigur Fergie?

Es spielt keine Rolle, um welche Art von Party es geht. Populär, schick, hässlich, langweilig, lustig, weiss, dörflich, spiessig, sauber oder schmutzig: Die Chancen stehen 9 zu 10, dass der DJ am Ende den Welthit «I Gotta Feeling» auflegen wird. Zugegeben, es gibt kaum einen guten Clubbesuch, bei dem wir nicht lauthals mitgrölen: