Streift eine Löwin durch Berlin? Das sagen Polizei und Experten

Es herrscht Aufregung in Deutschlands Hauptstadt: Am Donnerstagmorgen warnte die Polizei vor einem entlaufenen Raubtier. Nun läuft ein grösserer Polizeieinsatz im Süden Berlins – mit Helikoptern, Drohnen und Panzerwagen. Auf Social Media kursieren derweil mutmassliche Aufnahmen der Wildkatze und die Brandenburger Polizei spricht mittlerweile von «einer Löwin». Wildtierexperten sind jedoch skeptisch. Das wissen wir bislang:

Das sagt die Polizei

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: keystone

Etwa um Mitternacht erreichte die Polizei Brandenburg ein Notruf. Demnach hatten Passanten mit dem Handy ein freilaufendes Wildtier gefilmt. «Nach Prüfung des Videomaterials handelt es sich nach einer ersten Einschätzung bei dem Wildtier um eine Löwin», schreibt die Polizei in einer ersten Medienmitteilung.

Bereits in der Nacht sei deshalb mit mehr als 30 Streifenwagen und mit Unterstützung von mehreren Polizeihubschraubern nach der Wildkatze gesucht worden – bislang ohne Erfolg. Das Komische an der Sache: «Aktuell vermisst keine der geprüften Tierhaltungseinrichtungen, wie Tierparks, Zoos, Tierschutzeinrichtungen oder Zirkusse, ein solches Tier», schreibt die Polizei.

Um 13 Uhr informierten die Behörden dann an einer Pressekonferenz zum Polizeieinsatz: «Die Löwin ist noch nicht gesichtet worden», sagt Michael Grubert, der Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow, wo die Löwin gesichtet wurde. Man sei froh, dass die Schulferien bereits begonnen hätten.

Die Polizei selbst bestätigte eine erneute Sichtung durch Beamte in der Nacht. Man gehe deshalb tatsächlich von einer entlaufenen Löwin aus. Der Einsatz werde bei Bedarf über Nacht weitergeführt, «bis das Tier gefunden wird», so eine Polizeisprecherin.

Das sagen die Experten

Experten zweifeln an der Löwinnen-Theorie. Bild: AP/AP

Wildtier-Experten hingegen zeigen sich eher skeptisch: «Die Form des Rückens und auch der Schwanz sehen ungewöhnlich aus. Aber wenn die Polizei sagt, dass es sich um eine Raubkatze handelt, dann kann ich das nicht anzweifeln», sagt der Raubkatzen-Experte des Kölner Zoos, Alexander Sliwa, zu ntv.

Stattdessen könne es sich um einen Puma oder gar um ein ganz anderes Tier wie eine Hirschart handeln. «Ein entlaufenes Tier, das nicht in seiner natürlichen Umgebung unterwegs ist, hätte auf das Scheinwerferlicht reagiert», so Sliwa. Auch Zirkusdirektor Michel Rogall zeigt sich ob der Nachrichten erstaunt. Es gebe in Deutschland keinen Zirkus mehr, der Löwen oder Tiger hält:

«Wir sind nicht mehr in den 80ern, das macht man nicht mal mehr illegal. So etwas spricht sich doch sofort herum.» Zirkusdirektor Michel Rogall tagesspiegel.ch

Er wurde in der Nacht von der Polizei aus dem Bett geklingelt und gefragt, ob er ein Raubtier vermisse. Der Zirkusdirektor lässt sich sogar auf eine Wette ein: «Wenn das ein Löwe ist, fresse ich einen Besen.» Ein weiterer Experte – Marcel Alaze, der Senior-Kurator des Allwetterzoos in Münster – äussert sich in der «Bild» ebenfalls skeptisch: «Ob es ein Löwe ist, da würde ich mich nicht festlegen.»

Das Video

Dieses Video soll die mutmassliche Raubkatze zeigen:

Einige Twitter-Nutzer spekulieren nun, ob es sich tatsächlich um einen Löwen oder eventuell nicht doch nur um ein Wildschwein handelt:

Auch Zirkuschef Rogall hat eine eigene Theorie, um was für ein Tier es sich handeln könnte: einen kaukasischen Bärenhund. «So einen Hund habe ich selbst zu Hause. Der ist aber noch da», sagt Rogall. Und so sieht der Hund aus:

Egal ob Hirschart, Wildschwein, kaukasischer Bärenhund oder doch eine Löwin: Der Einsatz der Polizei dürfte weitergehen, bis die Identität des Tieres ausreichend geklärt ist. (leo)