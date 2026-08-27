Stromausfall im Berner Breitenrain und im Lorrainequartier

Kurzschluss in Trafostation verursacht Stromausfall in Bern

Mehr «Schweiz»

In Teilen des Breitenrain- und des Lorrainequartiers in Bern ist die Stromversorgung am Donnerstagabend vorübergehend ausgefallen, ebenso in der Speichergasse in der Innenstadt. Das teilte Energie Wasser Bern (EWB) auf seiner Website mit.

Der Strom fiel demnach ab 18.45 Uhr aus und der Ausfall dauerte unterschiedlich lange. In der Lorraine zum Beispiel gingen die Lichter nach einer Dreiviertelstunde wieder an, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Verursacht wurde der Stromausfall vermutlich durch einen Kurzschluss in der Trafostation Altenberg, wie EWB meldete. Die genaue Ursache werde abgeklärt. Die städtische Energieversorgerin ging davon aus, dass die Stromversorgung im ganzen betroffenen Gebiet innert absehbarer Zeit wiederhergestellt werden könne. (sda)