Unbekannte legen Feuer bei rumänischer Botschaft in Bern

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Unbekannte haben am Montagnachmittag in Bern bei der rumänischen Botschaft einen Brand gelegt. Das Feuer breitete sich auf die Vegetation aus, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag berichtete.

Es sei vorsätzlich ein brennender Gegenstand beim Zaun der Botschaft deponiert worden. Das Feuer konnte gemäss Mitteilung von der Botschaft selbstständig gelöscht werden. Die ausgerückte Feuerwehr stellte anschliessend eine Brandwache.

Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes leitete die Feuerwehr Fussgängerinnen und Fussgänger im Bereich der Botschaft vorübergehend um.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls aufgenommen. (sda)