Extremwetter

Locarno ist der schweizweite Hotspot der Tropennächte

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Mehr Tropennächte gab es in der Schweiz seit Messbeginn noch nirgends: In bisher 47 Nächten in diesem Sommer ist die Temperatur in Locarno-Monti nicht unter 20 Grad gefallen. In der grössten Tessiner Stadt Lugano sind es 44 Nächte.

Im Hitzesommer 2003 verzeichnete Locarno lediglich 42 Tropennächte, wie Luca Panziera von Meteoschweiz am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. In Lugano wurden damals 33 Tropennächte verzeichnet.

Für die Alpensüdseite gilt seit Montagmorgen als einzige Region der Schweiz die Hitzewarnung der Stufe vier. Bis zum 17. August ändere sich an der Wetterlage im Tessin wenig, hielt der Meteorologe fest. Ausser ein paar möglichen kurzen Gewittern sei in den kommenden Tagen kein Regen in Sicht. (hkl/sda)