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US-amerikanischer Basejumper stirbt bei Unfall im Berner Oberland

Lütschental, den 25.2.2024. Im Dorf gibt es im Winter fast keine Sonne. Die Sonne kommt erst zurück in Februar. Photo: Sébastien Anex
Die letzten Sonnenstrahlen im Lütschental. (Symbolbild)Bild: Swiss press photo/Sébastien Anex

US-amerikanischer Basejumper stirbt bei Unfall im Berner Oberland

08.07.2026, 17:1708.07.2026, 17:17

Ein 38-jähriger US-amerikanischer Basejumper ist am Dienstag in Lütschental im Berner Oberland tödlich verunglückt. Der Mann kollidierte nach einem Sprung von der Absprungstelle Männlichen mit dem Gelände, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Die Polizei wurde kurz nach 11.10 Uhr alarmiert, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Bei den Suchmassnahmen entdeckten die Rettungskräfte den Verunfallten im Tschingeleywald. Sie konnten ihn nur noch tot bergen.

Der Verunfallte hatte sich ersten Erkenntnissen zufolge zuvor in Begleitung von drei Kollegen zur Absprungstelle begeben. Er sprang mit seinem Wingsuit ab, nachdem zwei seiner Begleiter bereits abgehoben hatten.

Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei standen ein Helikopter der Rega sowie ein Spezialist der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern nahm unter der Leitung der Bundesanwaltschaft Ermittlungen zum Unfall auf. (sda)

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