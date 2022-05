2. Rocker-Prozesstag in Bern – und wieder gehen sie aufeinander los

Viele Rocker, viele Polizisten in Bern. Bild: keystone

Zum Auftakt des zweiten Prozesstags gegen 22 Mitglieder verfeindeter Motorradclubs in Bern ist es erneut zu Scharmützeln gekommen. Sympathisanten der angeklagten Rocker hatten sich, wie gestern schon, vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Die Polizei ist vor Ort.

Als die Angeklagten ins Gerichtsgebäude gingen, kam es unter den verfeindeten Gruppen zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei ging dazwischen, wie Polizeisprecherin Isabelle Wüthrich Medieninformationen am Dienstagmorgen auf Anfrage bestätigte.

Wenig später hatte sich die Situation wieder beruhigt. Mehrere Verkehrswege um das Amtshaus wurden vorübergehend gesperrt. Die Polizei sichert die Umgebung des Amthauses, wo der Prozess stattfindet, mit einem grösseren Aufgebot.

Die Gerichtsverhandlung gegen die 22 Angeklagten begann am Montag unter grossen Sicherheitsvorkehrungen. Schon am frühen Morgen hatten sich Hells Angels und Broncos vor dem Amtshaus eingefunden. Ihnen gegenüber standen die Bandidos, eine andere Motorradgang, die 2019 in der Schweiz einen Ableger gründen wollte.

Das passte den Platzhirschen, den Hells Angels und ihren Verbündeten, damals nicht. Im Mai 2019 kam es deshalb zu einer Abrechnung vor dem designierten Clublokal der Bandidos in Belp. Die Folge war eine gewalttätige Auseinandersetzung, die mehrere Schwerverletzte forderte.

Vor Gericht stehen 22 Männer, die sich an der Auseinandersetzung beteiligt haben sollen. Zwei von ihnen sind wegen versuchter vorsätzlicher Tötung angeklagt, einer wegen schwerer Körperverletzung. Die restlichen müssen sich wegen Raufhandels verantworten.

Bereits zum Prozessbeginn am Montag war es vor dem Amthaus zu Scharmützeln unter Sympathisanten der Motorradgangs gekommen. Es flogen Steine und Flaschen, die Polizei reagierte mit Gummischrot, Wasserwerfer und Reizgas.

Der Prozess dürfte sich noch Tage hinziehen. Das Urteil wird Ende Juni erwartet. (aeg/sda)