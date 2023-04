Das perfekte Selfie kostet nun fünf Franken. Bild: KEYSTONE

«Fünf Franken, bitte!»: Touris in Iseltwald müssen nun für Selfies bezahlen

Aufgrund einer koreanischen Serie wird Iseltwald am Brienzersee von Touristen überrannt. Nun müssen die Besucher für ein Selfie am Wasser ein Fünfliber zücken.

Am linken Ufer vom Brienzersee befindet sich ein einziges Dorf: Iseltwald. Es ist wunderschön, idyllisch und ruhig. Von den Einheimischen wird das 420-Seelen-Dorf auch als «Perle am Brienzersee» bezeichnet.

Der Steg zum Brinzersee. Bild: shutterstock

Derzeit ist im kleinen Dörfchen aber nicht mehr so ruhig. Jeden Tag strömen Koreanerinnen und Koreaner in Scharen dahin – hinunter ans Seeufer. Da stehen sie bis zu einer Stunde an, um ein Selfie von sich auf dem Seesteg zu schiessen.

Auslöser: Die koreanische Netflix-Serie «Crash Landing on You».

Die Serie handelt um eine Koreanerin, die ein Luxusleben führt und sich nach einem Gleitschirmunfall in den Bergen von Nordkorea in einen Offizier des Landes verliebt. Dieser wird vom Star Hyun Bin verkörpert. In einer Filmszene spielt er auf dem Steg von Iseltwald Klavier – und mit dieser Szene löste er den ganzen Ansturm aus.

In einer Filmszene spielt Hyun Bin Klavier auf dem Steg. bild: screenshot twitter

Fünf Franken für ein Selfie

Das Selfie auf dem Steg war bisher gratis. Aber seit Donnerstag steht da nun ein Drehkreuz. Dieses blockiert den Zugang zum Steg und bewegt sich erst, wenn man einen Fünfliber hineinwirft. Ein weiteres Drehkreuz wurde an der öffentlichen Toilette installiert. Neu muss man einen Franken bezahlen, wenn es auf die Blase drückt.

Eine Stunde für ein Selfie anstehen – kein Problem! Bild: KEYSTONE

Beide Drehkreuze wurden von der Gemeinde Iseltwald aufgestellt. Auf Anfrage vom Blick wollen sie kein Kommentar zu den Massnahmen abgeben. Das Problem ist aber erdenklich: Obwohl die koreanischen Touris lange auf ein Selfie warten müssen, geben sie im Dörfchen kaum Geld aus. Mit den Drehkreuzen will sich die Gemeinde wohl etwas Geld dazuverdienen.

Zusätzliche Postautos

Der Besucherdrang hält nun schon eine Weile an. Seit Juli 2022 sind vier Zusatzkurse zwischen Interlaken und Iseltwald unterwegs. Fast ein Drittel mehr Gäste zählte das Postauto letztes Jahr.

Seit Juli sind vier Zusatzkurse zwischen Interlaken und Iselwald unterwegs. Bild: KEYSTONE

400'000 Touristen reisen pro Jahr ins Dörfchen. Auch die Parkplätze sind knapp. Aktuell gibt es nur zwei davon. Im vergangenen Sommer fuhren jedoch täglich fast zwölf Reisebusse zum Dorf am Brienzersee.

Der Ansturm scheint aber noch eine Weile zu bleiben. Angeblich soll nun auch ein thailändisches Team Interesse an einem Filmprojekt in der Idylle geäussert haben.

