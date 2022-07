Iseltwald erlebt einen Touristen-Ansturm – Grund ist eine koreanische Netflix-Serie

Iseltwald ist das einzige Dorf am linken Ufer des Brienzersees. Bei Einheimischen wird die Gemeinde auch gerne «die Perle am Brienzersee» bezeichnet – «zurecht», wie der Dorf eigenen Homepage zu entnehmen ist.

420 Einwohner hat das Dorf im Berner Oberland. Idyllisch gelegen ist es. Doch diesen Sommer ist alles ein bisschen turbulenter.

Auslöser: Die koreanische Netflix-Serie «Crash Landing on You».

Szenen dieser koreanischen Hit-Serie wurden in Iseltwald BE gedreht. Seit dies bekannt ist, strömen immer mehr vor allem Koreanische Touristen in den Oberländer Ort am Brienzersee. Um den Ansturm zu bewältigen, fahren nun sogar zusätzliche Postautos.

Der Steg in Iseltwald. Bild: shutterstock

Hier in der koreanischen Serie «Crash Landing on You». Bild: paragliding-interlaken.ch

Die Nachfrage auf der Postauto-Linie 103 von Interlaken nach Bönigen-Iseltwald sei seit Beginn der Sommersaison ausserordentlich hoch, teilte Postauto am Mittwoch mit. Zur Verstärkung fahren nun ab Samstag bis mindestens 28. August zusätzliche Kurse auf der Strecke.

An Bord seien nebst Ausflüglern viele Gäste aus Korea, die Iseltwald als einen der Schauplätze der Serie «Crash Landing on You» besuchen wollen.

Die südkoreanische Netflix-Serie «Crash Landing on You» wurde zu einem globalen Hit. Die Serie wurde 2020 veröffentlicht und seitdem haben unzählige Touristen die Filmkulissen besucht. Der Film wurde in Interlaken gedreht, mit Szenen in Iseltwald, Sigriswil und Lungern, schreibt paragliding-interlaken.ch. Auch die weiteren Szenen der Serie seien Besucherziele der Fans.

Touristen stehen Schlange vor dem berühtem Steg der Serie. Bild: twitter

Die Netflix-Serie handelt von einer reichen Südkoreanerin, die nach einem Gleitschirmunfall in den Bergen Nordkoreas landet und sich in einen nordkoreanischen Offizier verliebt. (lab/sda)