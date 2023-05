Vermisster Ire tot aus Fluss geborgen

Vermisster Ire tot aus Fluss im Berner Oberland geborgen

Der junge irische Tourist J. F. wurde am Montag tot aus einem Fluss im Kanton Bern geborgen, wie die Kantonspolizei Bern bekannt gab. Der 26-Jährige wurde seit Samstag vermisst.

Am vergangenen Samstag ist F. in Lauterbrunnen BE in einen Fluss gefallen und seit da nicht mehr aufgetaucht, das berichtete das irische Newsportal «Independent.ie». Mehrere Familienangehörige seien daraufhin in die Schweiz geflogen, um sich an der Suche zu beteiligen.

Der Ire J. F. konnte nur noch tot aus der Lütschine geborgen werden. Gofundme

Im Einsatz standen unter anderem Gebirgsspezialisten, die Seepolizei und ein Personensuchhund. Gefunden wurde die Leiche von F. in der Lütschine bei Zweilütschinen. Man habe nur noch den Tod feststellen können, wie es in der Medienmitteilung heisst. Ein Care-Team betreue nun die Angehörigen.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung der Ereignisse aufgenommen.

(yam)