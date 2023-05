Polizeirapport

Toter Mann nach Suchaktion aus Limmat geborgen

Die Stadtpolizei Zürich hat am Sonntag einen toten Mann aus der Limmat geborgen. Er sei am späten Samstagabend bei einem Streit mit mehreren Personen in den Fluss gefallen.

Taucherinnen und Taucher der Polizei fanden den leblosen Mann am Sonntag unweit der Platzpromenade, wie die Stadtpolizei mitteilte. Die Stadtpolizei habe die Ermittlungen zur Identität des Verstorben aufgenommen.

Zudem suchen Ermittlerinnen und Ermittler nach den am Streit beteiligten Personen. Laut Polizeimeldung hatten diese die Flucht ergriffen, nachdem der Mann ins Wasser gefallen war. Zum Streit kam es gegen 23 Uhr an der Platzpromenade in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum.

Der ins Wasser gefallene Mann galt zunächst als vermisst. Die Einsatzkräfte suchten unter anderem beim Kraftwerk Letten und beim Platzspitz nach der vermissten Person.

Am vergangenen Mittwoch war ein toter Mann bei der Frauenbadi am Stadthausquai in Zürich geborgen worden. Es handelte sich um einen 19-jährigen afghanischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz, wie Ermittlungen ergaben. Ein Delikt steht laut Stadtpolizei nicht im Vordergrund. (sda)