Einstellhalle in Oberbipp (BE) bei Brand stark beschädigt

Sachschaden in unbekannter Höhe ist am Dienstagabend bei einem Fahrzeugbrand in einer Einstellhalle in Oberbipp (BE) entstanden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

Sie war am Dienstag um 18.55 Uhr alarmiert worden. Die Feuerwehren Oberbipp, Bipp und Langenthal brachten den Brand rasch unter Kontrolle.

Die Bewohner der beiden Mehrfamilienhäuser konnten die Gebäude selbständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer, den entstandenen Russ und das eingesetzte Löschwasser entstand aber laut Polizei grosser Schaden an der Einstellhalle. Die Wohnungen sind alle bewohnbar. (hkl/sda)