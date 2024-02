Die Berner Fasnacht ist offiziell eingeläutet

Ihr wolltet abgesehen vom Start keine Bilder mehr von der Luzerner Fasnacht sehen, diesen Wunsch respektieren wir. Wir haben eigentlich ja auch keinen Bock auf diesen Saumais. Wir sind sogar so sensibel, dass wir euch von der Berner Fasnacht auch bloss ein paar Bilder des Donnerstagabends zeigen. Dort wird die Fasnacht offiziell mit der Befreiung des Bären aus dem Käfigturm eingeläutet. Voilà:

Die Hexen haben den Bären traditionsgemäss aus dem Schlaf zu wecken. Der Bärenplatz war am Donnerstagabend um 20 Uhr rappelvoll mit verkleideten Zuschauern, die dem Spektakel beiwohnen wollten. Als der Bär am Fenster auftauchte, regnet es silbernes Konfetti. Der Stadtpräsident Alec von Graffenried erschien ebenfalls am Fenster und wünschte allen eine «farbige und fröhliche» Fasnacht.

Weiter ging es mit Guggenmusik und Schnitzelbänken, die für Unterhaltung sorgten.

Die Präsidentin des Vereins Berner Fasnacht und somit oberste Fasnächtlerin der Stadt ist seit diesem Jahr Michelle Uetz (in der Mitte). Sie und die anderen Vorstandsmitglieder sind 2024 als Zirkusdirektoren und -direktorinnen verkleidet. «Das ist gäbig, um einander zu finden», wie sie gegenüber der Berner Zeitung bekannt gibt.

