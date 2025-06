Polizeirapport

Jugendlicher Velofahrer in Horriwil SO von Auto erfasst

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend mit seinem Velo in Horriwil SO aus einer Hauseinfahrt auf die Strasse eingebogen und dabei von einem Auto erfasst worden. Er zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.

Der Unfall geschah gegen 17.50 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag schrieb. Nach der Kollision wurde der Jugendliche vor Ort erstbetreut und danach mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Das Auto musste abgeschleppt werden. (sda)